https://ria.ru/20220525/peregovory-1790631576.html

Киев сам поставил переговоры с Москвой на паузу, напомнил МИД

Киев сам поставил переговоры с Москвой на паузу, напомнил МИД - РИА Новости, 25.05.2022

Киев сам поставил переговоры с Москвой на паузу, напомнил МИД

Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:05

2022-05-25T15:05

2022-05-25T15:49

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского.Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным только для обсуждения вопросов прекращения боевых действий."Невозможно комментировать все, что несется от Зеленского. Каждый день что-то новое, причем не исходя из развития событий, а исходя из тех посылов и флюид, которые он где-то улавливает. Я не знаю, зачем это было сказано, я считаю, что на это не надо глобально ориентироваться, потому что мы уже поняли, это все от лукавого", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что когда поступают конкретные предложения в переговорном процессе, Москва на них всегда реагирует."Могу констатировать, что Киев прервал переговоры по урегулированию ситуации на Украине и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля", - добавила Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/zakharova-1790543535.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский