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Киев сам поставил переговоры с Москвой на паузу, напомнил МИД - РИА Новости, 25.05.2022
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Киев сам поставил переговоры с Москвой на паузу, напомнил МИД
Киев сам поставил переговоры с Москвой на паузу, напомнил МИД - РИА Новости, 25.05.2022
Киев сам поставил переговоры с Москвой на паузу, напомнил МИД
Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:05
2022-05-25T15:49
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского.Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным только для обсуждения вопросов прекращения боевых действий."Невозможно комментировать все, что несется от Зеленского. Каждый день что-то новое, причем не исходя из развития событий, а исходя из тех посылов и флюид, которые он где-то улавливает. Я не знаю, зачем это было сказано, я считаю, что на это не надо глобально ориентироваться, потому что мы уже поняли, это все от лукавого", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что когда поступают конкретные предложения в переговорном процессе, Москва на них всегда реагирует."Могу констатировать, что Киев прервал переговоры по урегулированию ситуации на Украине и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля", - добавила Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20220525/zakharova-1790543535.html
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский
15:05 25.05.2022 (обновлено: 15:49 25.05.2022)
 
Киев сам поставил переговоры с Москвой на паузу, напомнил МИД

МИД о заявлениях Зеленского: Киев сам поставил переговоры с Москвой на паузу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным только для обсуждения вопросов прекращения боевых действий.
"Невозможно комментировать все, что несется от Зеленского. Каждый день что-то новое, причем не исходя из развития событий, а исходя из тех посылов и флюид, которые он где-то улавливает. Я не знаю, зачем это было сказано, я считаю, что на это не надо глобально ориентироваться, потому что мы уже поняли, это все от лукавого", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что когда поступают конкретные предложения в переговорном процессе, Москва на них всегда реагирует.
"Могу констатировать, что Киев прервал переговоры по урегулированию ситуации на Украине и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля", - добавила Захарова.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 09:45Сказано в эфире
"Разговаривает сам с собой". Захарова об условиях Зеленского по переговорам
 
В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир Зеленский
 
 
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