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Крым готов помочь с выдачей российских паспортов, заявил Аксенов - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/pasporta-1790666781.html
Крым готов помочь с выдачей российских паспортов, заявил Аксенов
Крым готов помочь с выдачей российских паспортов, заявил Аксенов - РИА Новости, 25.05.2022
Крым готов помочь с выдачей российских паспортов, заявил Аксенов
Крым готов оказать всю необходимую поддержку при организации процесса выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей, заявил глава... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:34
2022-05-25T16:47
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
в мире
россия
украина
запорожская область
херсонская область
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Крым готов оказать всю необходимую поддержку при организации процесса выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей, заявил глава республики Сергей Аксенов.Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Сегодня мы собственными глазами наблюдаем торжество справедливости. В свою очередь, правительство Республики Крым готово оказать всю необходимую поддержку при организации процесса выдачи российских паспортов жителям территорий, обозначенных в указе президента", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220525/gerb-1790527949.html
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россия
украина
запорожская область
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сергей аксенов (политик), в мире, россия, украина, запорожская область, херсонская область , республика крым, ситуация в днр и лнр
16:34 25.05.2022 (обновлено: 16:47 25.05.2022)
 
Крым готов помочь с выдачей российских паспортов, заявил Аксенов

Аксенов: Крым готов помочь с выдачей паспортов в Запорожской и Херсонской областях

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Крым готов оказать всю необходимую поддержку при организации процесса выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Девушка на Площади Победы в Мелитополе, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 07:04Специальная военная операция на Украине
Запорожская область вернула герб времен Российской империи
"Сегодня мы собственными глазами наблюдаем торжество справедливости. В свою очередь, правительство Республики Крым готово оказать всю необходимую поддержку при организации процесса выдачи российских паспортов жителям территорий, обозначенных в указе президента", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)В миреРоссияУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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