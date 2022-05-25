16:34 25.05.2022 (обновлено: 16:47 25.05.2022)
Крым готов помочь с выдачей российских паспортов, заявил Аксенов
Аксенов: Крым готов помочь с выдачей паспортов в Запорожской и Херсонской областях
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Крым готов оказать всю необходимую поддержку при организации процесса выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Сегодня мы собственными глазами наблюдаем торжество справедливости. В свою очередь, правительство Республики Крым готово оказать всю необходимую поддержку при организации процесса выдачи российских паспортов жителям территорий, обозначенных в указе президента", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.