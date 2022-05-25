https://ria.ru/20220525/pasporta-1790666781.html

Крым готов помочь с выдачей российских паспортов, заявил Аксенов

Крым готов помочь с выдачей российских паспортов, заявил Аксенов - РИА Новости, 25.05.2022

Крым готов помочь с выдачей российских паспортов, заявил Аксенов

Крым готов оказать всю необходимую поддержку при организации процесса выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей, заявил глава... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:34

2022-05-25T16:34

2022-05-25T16:47

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

в мире

россия

украина

запорожская область

херсонская область

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Крым готов оказать всю необходимую поддержку при организации процесса выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей, заявил глава республики Сергей Аксенов.Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ в среду опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Сегодня мы собственными глазами наблюдаем торжество справедливости. В свою очередь, правительство Республики Крым готово оказать всю необходимую поддержку при организации процесса выдачи российских паспортов жителям территорий, обозначенных в указе президента", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220525/gerb-1790527949.html

https://ria.ru/20220524/baza-1790293357.html

россия

украина

запорожская область

херсонская область

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей аксенов (политик), в мире, россия, украина, запорожская область, херсонская область , республика крым, ситуация в днр и лнр