https://ria.ru/20220525/pashinyan-1790695982.html

Пашинян считает, что политическое значение протестов исчерпало себя

Пашинян считает, что политическое значение протестов исчерпало себя - РИА Новости, 25.05.2022

Пашинян считает, что политическое значение протестов исчерпало себя

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что политическое значение протестов в Армении с требованием о его отставки исчерпано. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:06

2022-05-25T18:06

2022-05-25T18:06

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786633490_154:502:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5c1c2104cb6dde56180ac24112d6821.jpg

ЕРЕВАН, 25 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что политическое значение протестов в Армении с требованием о его отставки исчерпано."Цель акций в основном одна – привлечь граждан в процессы и оформить конкретное политическое требование. Но сегодня очевидно, что этого не произошло... Политическая повестка уже исчерпана", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220525/erevan-1790532902.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян