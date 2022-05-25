https://ria.ru/20220525/pashinyan-1790695982.html
Пашинян считает, что политическое значение протестов исчерпало себя
Пашинян считает, что политическое значение протестов исчерпало себя - РИА Новости, 25.05.2022
Пашинян считает, что политическое значение протестов исчерпало себя
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что политическое значение протестов в Армении с требованием о его отставки исчерпано. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:06
2022-05-25T18:06
2022-05-25T18:06
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ЕРЕВАН, 25 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что политическое значение протестов в Армении с требованием о его отставки исчерпано."Цель акций в основном одна – привлечь граждан в процессы и оформить конкретное политическое требование. Но сегодня очевидно, что этого не произошло... Политическая повестка уже исчерпана", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220525/erevan-1790532902.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян
Пашинян считает, что политическое значение протестов исчерпало себя
Премьер Армении Пашинян считает, что политическое значение протестов исчерпало себя