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Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября - РИА Новости, 25.05.2022
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Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября
Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября - РИА Новости, 25.05.2022
Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября
Власти Латвии планируют снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября, сообщает портал Baltnews. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:05
2022-05-25T16:05
в мире
андрей климов
сергей лавров
латвия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Латвии планируют снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября, сообщает портал Baltnews."Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября", - говорится в сообщении портала, опубликованном в его Telegram-канале.В среду комиссия по образованию, культуре и науке приняла решение внести на рассмотрение сейма новый законопроект, который предусматривает демонтаж памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Первое чтение назначено на четверг.Демонтировать памятник будет муниципалитет, на территории которого находится объект. Планируется, что демонтаж будет в основном финансироваться за счет пожертвований физических и юридических лиц. Остальные необходимые средства будут профинансированы в том же размере из госбюджета и бюджета местных самоуправлений.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
https://ria.ru/20220513/pamyatnik-1788419610.html
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60
в мире, андрей климов, сергей лавров, латвия
16:05 25.05.2022
 
Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября

Власти Латвии планируют снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября

© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков"
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Латвии планируют снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября, сообщает портал Baltnews.
"Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября", - говорится в сообщении портала, опубликованном в его Telegram-канале.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 18:50
Секретарь СПЧ назвал снос памятника освободителям Риги варварством
В среду комиссия по образованию, культуре и науке приняла решение внести на рассмотрение сейма новый законопроект, который предусматривает демонтаж памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Первое чтение назначено на четверг.
Демонтировать памятник будет муниципалитет, на территории которого находится объект. Планируется, что демонтаж будет в основном финансироваться за счет пожертвований физических и юридических лиц. Остальные необходимые средства будут профинансированы в том же размере из госбюджета и бюджета местных самоуправлений.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
Акция в защиту памятника Освободителям Риги у посольства Латвии в Москве. 13 мая 2022
13 мая, 14:00
У посольства Латвии прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги
 
В миреАндрей КлимовСергей ЛавровЛатвия
 
 
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