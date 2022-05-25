https://ria.ru/20220525/pamyatnik-1790653046.html

Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября

Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября - РИА Новости, 25.05.2022

Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября

Власти Латвии планируют снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября, сообщает портал Baltnews. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:05

2022-05-25T16:05

2022-05-25T16:05

в мире

андрей климов

сергей лавров

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788103694_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_14463d9d1edcba7fc269716e526f96fb.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Латвии планируют снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября, сообщает портал Baltnews."Власти Латвии намерены снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября", - говорится в сообщении портала, опубликованном в его Telegram-канале.В среду комиссия по образованию, культуре и науке приняла решение внести на рассмотрение сейма новый законопроект, который предусматривает демонтаж памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Первое чтение назначено на четверг.Демонтировать памятник будет муниципалитет, на территории которого находится объект. Планируется, что демонтаж будет в основном финансироваться за счет пожертвований физических и юридических лиц. Остальные необходимые средства будут профинансированы в том же размере из госбюджета и бюджета местных самоуправлений.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220513/pamyatnik-1788419610.html

https://ria.ru/20220513/aktsiya-1788322053.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, андрей климов, сергей лавров, латвия