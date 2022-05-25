https://ria.ru/20220525/pamyatnik-1790643536.html

В Госдуме оценили требование Швейцарии оплатить ремонт памятника Суворову

В Госдуме оценили требование Швейцарии оплатить ремонт памятника Суворову - РИА Новости, 25.05.2022

В Госдуме оценили требование Швейцарии оплатить ремонт памятника Суворову

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал требование властей Швейцарии оплатить России восстановление оскверненного памятника Суворову... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:37

2022-05-25T15:37

2022-05-25T15:37

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал требование властей Швейцарии оплатить России восстановление оскверненного памятника Суворову "заигрыванием в детском саду".Ранее стало известно, что власти Швейцарии возложили на Россию расходы по очистке от краски подвергшемуся осквернению мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте."Неужели руководство Швейцарии не осознает, что подобное поведение больше похоже на заигрывания в детском саду, чем на взвешенное политическое решение. Если это попытка уколоть Россию - то слишком мелко, недальновидно и цинично", - сообщил Бурлаков РИА Новости.Также он предложил напомнить правительству Швейцарии, что на церемонии открытия памятника дивизионный генерал швейцарской армии Хайнрих фон Сегессер заверил, что швейцарцы будут "беречь этот крест, и никто не осквернит его святыню"."А теперь за очистку монумента требуют деньги у России? Потрудились бы хотя бы обосновать свою просьбу, а не просто сделать очередной нелепый вброс в СМИ", - добавил депутат.

https://ria.ru/20220520/kladbische-1789670850.html

https://ria.ru/20220516/oskvernenie-1788896925.html

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Ольга Маркова

в мире, швейцария, россия, госдума рф