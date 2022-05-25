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В Госдуме оценили требование Швейцарии оплатить ремонт памятника Суворову - РИА Новости, 25.05.2022
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В Госдуме оценили требование Швейцарии оплатить ремонт памятника Суворову
В Госдуме оценили требование Швейцарии оплатить ремонт памятника Суворову - РИА Новости, 25.05.2022
В Госдуме оценили требование Швейцарии оплатить ремонт памятника Суворову
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал требование властей Швейцарии оплатить России восстановление оскверненного памятника Суворову... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:37
2022-05-25T15:37
в мире
швейцария
россия
госдума рф
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал требование властей Швейцарии оплатить России восстановление оскверненного памятника Суворову "заигрыванием в детском саду".Ранее стало известно, что власти Швейцарии возложили на Россию расходы по очистке от краски подвергшемуся осквернению мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте."Неужели руководство Швейцарии не осознает, что подобное поведение больше похоже на заигрывания в детском саду, чем на взвешенное политическое решение. Если это попытка уколоть Россию - то слишком мелко, недальновидно и цинично", - сообщил Бурлаков РИА Новости.Также он предложил напомнить правительству Швейцарии, что на церемонии открытия памятника дивизионный генерал швейцарской армии Хайнрих фон Сегессер заверил, что швейцарцы будут "беречь этот крест, и никто не осквернит его святыню"."А теперь за очистку монумента требуют деньги у России? Потрудились бы хотя бы обосновать свою просьбу, а не просто сделать очередной нелепый вброс в СМИ", - добавил депутат.
https://ria.ru/20220520/kladbische-1789670850.html
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в мире, швейцария, россия, госдума рф
15:37 25.05.2022
 
В Госдуме оценили требование Швейцарии оплатить ремонт памятника Суворову

Депутат Бурлаков назвал требование Швейцарии оплатить ремонт памятника Суворову циничным

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал требование властей Швейцарии оплатить России восстановление оскверненного памятника Суворову "заигрыванием в детском саду".
Ранее стало известно, что власти Швейцарии возложили на Россию расходы по очистке от краски подвергшемуся осквернению мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Андерматте.
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"Неужели руководство Швейцарии не осознает, что подобное поведение больше похоже на заигрывания в детском саду, чем на взвешенное политическое решение. Если это попытка уколоть Россию - то слишком мелко, недальновидно и цинично", - сообщил Бурлаков РИА Новости.
Также он предложил напомнить правительству Швейцарии, что на церемонии открытия памятника дивизионный генерал швейцарской армии Хайнрих фон Сегессер заверил, что швейцарцы будут "беречь этот крест, и никто не осквернит его святыню".
"А теперь за очистку монумента требуют деньги у России? Потрудились бы хотя бы обосновать свою просьбу, а не просто сделать очередной нелепый вброс в СМИ", - добавил депутат.
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