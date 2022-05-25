Рейтинг@Mail.ru
Туристы рассказали, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220525/ozera-1790346066.html
Туристы рассказали, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом
Туристы рассказали, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом - РИА Новости, 25.05.2022
Туристы рассказали, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом
Эксперты узнали, на каких реках и озерах россияне планируют провести отпуск этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T05:46
2022-05-25T05:46
туризм
новости - туризм
волга
байкал
онежское озеро
туризм
туристы
исследование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779262759_0:137:3076:1867_1920x0_80_0_0_0883f92fa36dec15a5bfd76bc50bb477.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты узнали, на каких реках и озерах россияне планируют провести отпуск этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Большинство опрошенных — 32 процента — выбрали отдых на берегу Волги, где расположились такие богатые на достопримечательности города, как Тверь, Самара, Ржев, Дубна, Углич, Плес, Тольятти, Астрахань, Саратов, Камышин.На втором месте по популярности — Онежское озеро, на третьем — Байкал.В рейтинг вошли озера Ильмень, Ладожское, Выгозеро, а также реки Обь, Енисей, Кама, Дон.
https://ria.ru/20220524/otdykh-1790119611.html
байкал
онежское озеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779262759_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_35b01c937ab0bd031a88174601dd9b70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, волга, байкал, онежское озеро, туризм, туристы, исследование, отдых, куда поехать
05:46 25.05.2022
 
Туристы рассказали, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом

Tvil.ru.: среди самых популярных рек и озер для отдыха в России — Волга и Байкал

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВид на город Тутаев в Ярославской области
Вид на город Тутаев в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты узнали, на каких реках и озерах россияне планируют провести отпуск этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Большинство опрошенных — 32 процента — выбрали отдых на берегу Волги, где расположились такие богатые на достопримечательности города, как Тверь, Самара, Ржев, Дубна, Углич, Плес, Тольятти, Астрахань, Саратов, Камышин.
На втором месте по популярности — Онежское озеро, на третьем — Байкал.
В рейтинг вошли озера Ильмень, Ладожское, Выгозеро, а также реки Обь, Енисей, Кама, Дон.
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 05:46Туризм
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать, пока аэропорты юга закрыты
 
ТуризмНовости - ТуризмВолгаБайкалОнежское озероТуризмтуристыИсследованиеОтдыхкуда поехать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала