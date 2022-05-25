https://ria.ru/20220525/ozera-1790346066.html

Туристы рассказали, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом

Туристы рассказали, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом - РИА Новости, 25.05.2022

Туристы рассказали, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом

Эксперты узнали, на каких реках и озерах россияне планируют провести отпуск этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T05:46

2022-05-25T05:46

2022-05-25T05:46

туризм

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волга

байкал

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исследование

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты узнали, на каких реках и озерах россияне планируют провести отпуск этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Большинство опрошенных — 32 процента — выбрали отдых на берегу Волги, где расположились такие богатые на достопримечательности города, как Тверь, Самара, Ржев, Дубна, Углич, Плес, Тольятти, Астрахань, Саратов, Камышин.На втором месте по популярности — Онежское озеро, на третьем — Байкал.В рейтинг вошли озера Ильмень, Ладожское, Выгозеро, а также реки Обь, Енисей, Кама, Дон.

https://ria.ru/20220524/otdykh-1790119611.html

байкал

онежское озеро

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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