https://ria.ru/20220525/ozera-1790346066.html
Туристы рассказали, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом
Туристы рассказали, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом - РИА Новости, 25.05.2022
Туристы рассказали, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом
Эксперты узнали, на каких реках и озерах россияне планируют провести отпуск этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T05:46
2022-05-25T05:46
2022-05-25T05:46
туризм
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байкал
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исследование
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты узнали, на каких реках и озерах россияне планируют провести отпуск этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Большинство опрошенных — 32 процента — выбрали отдых на берегу Волги, где расположились такие богатые на достопримечательности города, как Тверь, Самара, Ржев, Дубна, Углич, Плес, Тольятти, Астрахань, Саратов, Камышин.На втором месте по популярности — Онежское озеро, на третьем — Байкал.В рейтинг вошли озера Ильмень, Ладожское, Выгозеро, а также реки Обь, Енисей, Кама, Дон.
https://ria.ru/20220524/otdykh-1790119611.html
байкал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, волга, байкал, онежское озеро, туризм, туристы, исследование, отдых, куда поехать
Туристы рассказали, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом
Tvil.ru.: среди самых популярных рек и озер для отдыха в России — Волга и Байкал
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты узнали, на каких реках и озерах россияне планируют провести отпуск этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Большинство опрошенных — 32 процента — выбрали отдых на берегу Волги, где расположились такие богатые на достопримечательности города, как Тверь, Самара, Ржев, Дубна, Углич, Плес, Тольятти, Астрахань, Саратов, Камышин.
На втором месте по популярности — Онежское озеро, на третьем — Байкал.
В рейтинг вошли озера Ильмень, Ладожское, Выгозеро, а также реки Обь, Енисей, Кама, Дон.