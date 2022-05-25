https://ria.ru/20220525/otdykh-1790611350.html

Социологи выяснили, сколько потратят россияне на летний отдых

Социологи выяснили, сколько потратят россияне на летний отдых - РИА Новости, 25.05.2022

Социологи выяснили, сколько потратят россияне на летний отдых

Около 45 тысяч рублей в среднем потратит один россиянин на отдых этим летом, при этом туристические поездки по России становятся более востребованными, а самым... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:45

2022-05-25T13:45

2022-05-25T13:45

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Около 45 тысяч рублей в среднем потратит один россиянин на отдых этим летом, при этом туристические поездки по России становятся более востребованными, а самым популярным направлением назван Крым, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Финансовое планирование отпуска изменилось, несмотря на существенный рост расходов на туристические поездки. В среднем этим летом россияне собираются потратить 45 089 руб на одного отдыхающего. По сравнению с 2021 годом прирост в рублевом исчислении составил 13 п.п. (2021 г. - 40 022 руб)", - говорится в сообщении.Так, основной причиной в 41% случае остаться дома этим летом стало отсутствие денег, реже отказаться от туристических поездок граждане вынуждены из-за работы и отсутствия отпуска (15%), а также по состоянию здоровья (8%), следует из представленных материалов."Туристические поездки по России становятся все более востребованными. Почти каждый второй за последние пять лет хотя бы раз проводил отпуск в других регионах России, каждый третий совершал туристические поездки по стране неоднократно, 15% - единожды", - уточняется в материалах.При этом, наибольший интерес к внутреннему туризму демонстрируют молодые люди 18–34 лет (18–24 лет - 59%, 25-34 лет - 60%) и жители обеих столиц (71%). Уточняется, что Крым — самое востребованное туристическое направление внутри страны. При возможности полуостров посетили бы четверть россиян, отметили социологи."В Краснодарский край отправились бы 17%, среди молодежи 25–34 лет — вдвое больше (33%). В пятерку лидеров также вошли Байкал (14%), Алтай (13%) и Сочи (11%)",- отмечается у материалах.При этом доля тех, кто целенаправленно откладывает на отдых, сравнялась с долей россиян, оплачивающих его из текущих доходов (37% и 36% соответственно). В прошлые годы наши сограждане полагались преимущественно на сбережения, отметили социологи. Отдельно отмечается, что россияне хорошо осведомлены о возможности сэкономить в поездках по России: 79% в той или иной степени знают о программе "Туристический кешбэк", по которой государство возвращает до двадцати процентов стоимости туров по стране."Спрос на услуги туристических агентств в последние годы находится на стабильно низком уровне: организовывать отпуск граждане предпочитают самостоятельно без обращения в агентства (94%).Каждый пятый поедет в отпуск с одним или двумя членами семьи — 19% и 21% соответственно. Семейный отдых вчетвером и впятером планируют провести 15%. Каждый десятый проведет отпуск в компании пяти и более домочадцев (11%)", - заключается в сообщении.Опрос был проведен 7-8 мая. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220524/vladivostok-1789694088.html

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

https://ria.ru/20220522/rostov-1789233739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, краснодарский край, республика крым, вциом, байкал