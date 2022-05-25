Рейтинг@Mail.ru
Эксперты узнали, как россияне планируют провести летний отпуск - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220525/otdykh-1790315553.html
Эксперты узнали, как россияне планируют провести летний отпуск
Эксперты узнали, как россияне планируют провести летний отпуск - РИА Новости, 24.05.2022
Эксперты узнали, как россияне планируют провести летний отпуск
Лишь девять процентов россиян планируют этим летом отдохнуть за границей, а многие вообще не намерены брать отпуск, следует из результатов исследования сервиса... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-25T03:23
2022-05-24T18:45
туризм
новости - туризм
россия
туризм
туристы
исследование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728278530_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_968c3cc8c6cb2bcfbe63f27bf9d598bb.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лишь девять процентов россиян планируют этим летом отдохнуть за границей, а многие вообще не намерены брать отпуск, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости."В целом, взять отпуск летом планируют лишь 39 процентов участников опроса. Еще 23 процента пока не определились с планами, а 38 — вообще откажутся от летнего отдыха", — добавили эксперты.Большинство респондентов проведут выходные в путешествиях по России. Одни будут отдыхать на даче, другие останутся дома, третьи планируют поездки по своему региону. За границу собираются отправиться только девять процентов, говорится в исследовании, основанном на результатах опроса трех тысяч человек со всей страны.Также в релизе указано, что почти половина опрошенных будут гулять две недели, и только два процента собираются отдыхать меньше семи дней.
https://ria.ru/20220524/otdykh-1790119611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728278530_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e900621f3060c11939711011c00b7811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, туризм, туристы, исследование
03:23 25.05.2022
 
Эксперты узнали, как россияне планируют провести летний отпуск

"Работа.ру": большинство россиян планирует провести отпуск в путешествиях по стране

© Depositphotos / Valerii_HoncharukДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Depositphotos / Valerii_Honcharuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лишь девять процентов россиян планируют этим летом отдохнуть за границей, а многие вообще не намерены брать отпуск, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В целом, взять отпуск летом планируют лишь 39 процентов участников опроса. Еще 23 процента пока не определились с планами, а 38 — вообще откажутся от летнего отдыха", — добавили эксперты.
Большинство респондентов проведут выходные в путешествиях по России. Одни будут отдыхать на даче, другие останутся дома, третьи планируют поездки по своему региону.
За границу собираются отправиться только девять процентов, говорится в исследовании, основанном на результатах опроса трех тысяч человек со всей страны.
Также в релизе указано, что почти половина опрошенных будут гулять две недели, и только два процента собираются отдыхать меньше семи дней.
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 05:46Туризм
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать, пока аэропорты юга закрыты
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияТуризмтуристыИсследование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала