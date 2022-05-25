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Эксперты узнали, как россияне планируют провести летний отпуск
Эксперты узнали, как россияне планируют провести летний отпуск - РИА Новости, 24.05.2022
Эксперты узнали, как россияне планируют провести летний отпуск
Лишь девять процентов россиян планируют этим летом отдохнуть за границей, а многие вообще не намерены брать отпуск, следует из результатов исследования сервиса... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-25T03:23
2022-05-25T03:23
2022-05-24T18:45
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лишь девять процентов россиян планируют этим летом отдохнуть за границей, а многие вообще не намерены брать отпуск, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости."В целом, взять отпуск летом планируют лишь 39 процентов участников опроса. Еще 23 процента пока не определились с планами, а 38 — вообще откажутся от летнего отдыха", — добавили эксперты.Большинство респондентов проведут выходные в путешествиях по России. Одни будут отдыхать на даче, другие останутся дома, третьи планируют поездки по своему региону. За границу собираются отправиться только девять процентов, говорится в исследовании, основанном на результатах опроса трех тысяч человек со всей страны.Также в релизе указано, что почти половина опрошенных будут гулять две недели, и только два процента собираются отдыхать меньше семи дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Эксперты узнали, как россияне планируют провести летний отпуск
"Работа.ру": большинство россиян планирует провести отпуск в путешествиях по стране
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лишь девять процентов россиян планируют этим летом отдохнуть за границей, а многие вообще не намерены брать отпуск, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В целом, взять отпуск летом планируют лишь 39 процентов участников опроса. Еще 23 процента пока не определились с планами, а 38 — вообще откажутся от летнего отдыха", — добавили эксперты.
Большинство респондентов проведут выходные в путешествиях по России. Одни будут отдыхать на даче, другие останутся дома, третьи планируют поездки по своему региону.
За границу собираются отправиться только девять процентов, говорится в исследовании, основанном на результатах опроса трех тысяч человек со всей страны.
Также в релизе указано, что почти половина опрошенных будут гулять две недели, и только два процента собираются отдыхать меньше семи дней.