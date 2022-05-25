https://ria.ru/20220525/otdykh-1790315553.html

Эксперты узнали, как россияне планируют провести летний отпуск

Эксперты узнали, как россияне планируют провести летний отпуск - РИА Новости, 24.05.2022

Эксперты узнали, как россияне планируют провести летний отпуск

Лишь девять процентов россиян планируют этим летом отдохнуть за границей, а многие вообще не намерены брать отпуск, следует из результатов исследования сервиса... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-25T03:23

2022-05-25T03:23

2022-05-24T18:45

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лишь девять процентов россиян планируют этим летом отдохнуть за границей, а многие вообще не намерены брать отпуск, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости."В целом, взять отпуск летом планируют лишь 39 процентов участников опроса. Еще 23 процента пока не определились с планами, а 38 — вообще откажутся от летнего отдыха", — добавили эксперты.Большинство респондентов проведут выходные в путешествиях по России. Одни будут отдыхать на даче, другие останутся дома, третьи планируют поездки по своему региону. За границу собираются отправиться только девять процентов, говорится в исследовании, основанном на результатах опроса трех тысяч человек со всей страны.Также в релизе указано, что почти половина опрошенных будут гулять две недели, и только два процента собираются отдыхать меньше семи дней.

https://ria.ru/20220524/otdykh-1790119611.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, туризм, туристы, исследование