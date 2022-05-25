https://ria.ru/20220525/osvobozhdenie-1790523569.html

Власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России

Власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России - РИА Новости, 25.05.2022

Власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России

Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта, заявил РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T04:03

2022-05-25T04:03

2022-05-25T06:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786462958_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_5ea8b4c53ddae415f57f60a83a617c18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Он отметил, что Запорожье всегда было передовым регионом Российской империи, а его население "абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы". Он добавил, что все больше жителей области выступают за сближение с Россией.По словам Рогова, путь интеграции и воссоединения региона с Россией будет обозначен после освобождения областного центра — города Запорожье."На сегодня уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области. Но пока, к сожалению, областной центр — город Запорожье — находится под внешним управлением и контролем режима (Владимира) Зеленского. Мы уверены, что город будет освобожден. Украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи. Все к тому идет, что город будет освобожден", - подчеркнул Рогов.Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе, заключил чиновник.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220525/rubl-1790521880.html

россия

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, запорожская область