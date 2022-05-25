https://ria.ru/20220525/osvobozhdenie-1790523569.html
Власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России
Власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России - РИА Новости, 25.05.2022
Власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России
Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта, заявил РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T04:03
2022-05-25T04:03
2022-05-25T06:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Он отметил, что Запорожье всегда было передовым регионом Российской империи, а его население "абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы". Он добавил, что все больше жителей области выступают за сближение с Россией.По словам Рогова, путь интеграции и воссоединения региона с Россией будет обозначен после освобождения областного центра — города Запорожье."На сегодня уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области. Но пока, к сожалению, областной центр — город Запорожье — находится под внешним управлением и контролем режима (Владимира) Зеленского. Мы уверены, что город будет освобожден. Украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи. Все к тому идет, что город будет освобожден", - подчеркнул Рогов.Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе, заключил чиновник.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, запорожская область
04:03 25.05.2022 (обновлено: 06:16 25.05.2022)
Власти Запорожской области заявили о намерении войти в состав России
Представитель Запорожской ВГА Рогов объявил о планах вхождения региона в состав России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет", - сказал Рогов.
Он отметил, что Запорожье всегда было передовым регионом Российской империи, а его население "абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы". Он добавил, что все больше жителей области выступают за сближение с Россией.
По словам Рогова, путь интеграции и воссоединения региона с Россией
будет обозначен после освобождения областного центра — города Запорожье
.
"На сегодня уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области. Но пока, к сожалению, областной центр — город Запорожье — находится под внешним управлением и контролем режима (Владимира) Зеленского. Мы уверены, что город будет освобожден. Украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи. Все к тому идет, что город будет освобожден", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область
может занять достойное место в Южном федеральном округе, заключил чиновник.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.