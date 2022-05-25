https://ria.ru/20220525/osuzhdenie-1790526960.html

США осудили ракетные пуски КНДР

США осудили ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 25.05.2022

США осудили ракетные пуски КНДР

США осуждают новые ракетные пуски КНДР и призывают Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций, заявил РИА Новости представитель госдепартамента. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T06:22

2022-05-25T06:22

2022-05-25T06:32

в мире

сша

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США осуждают новые ракетные пуски КНДР и призывают Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.Утром 25 мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, все они были совершены из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.По словам чиновника, США призывают КНДР воздержаться от "дальнейших провокаций" и вести "устойчивый предметный" диалог."Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой", - добавили в госдепартаменте.

https://ria.ru/20220525/koreya-1790524762.html

сша

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

в мире, сша, кндр (северная корея)