06:22 25.05.2022 (обновлено: 06:32 25.05.2022)
США осудили ракетные пуски КНДР
США осудили ракетные пуски КНДР и призвали Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций
Трансляция новостей про ракетные пуски. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США осуждают новые ракетные пуски КНДР и призывают Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
Утром 25 мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, все они были совершены из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
"США осуждают пуски нескольких баллистических ракет, совершенные сегодня КНДР. Эти пуски являются нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для региона", - заявил представитель госдепа.
По словам чиновника, США призывают КНДР воздержаться от "дальнейших провокаций" и вести "устойчивый предметный" диалог.
"Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой", - добавили в госдепартаменте.