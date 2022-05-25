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США осудили ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 25.05.2022
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США осудили ракетные пуски КНДР
США осудили ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 25.05.2022
США осудили ракетные пуски КНДР
США осуждают новые ракетные пуски КНДР и призывают Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций, заявил РИА Новости представитель госдепартамента. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T06:22
2022-05-25T06:32
в мире
сша
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США осуждают новые ракетные пуски КНДР и призывают Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.Утром 25 мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, все они были совершены из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.По словам чиновника, США призывают КНДР воздержаться от "дальнейших провокаций" и вести "устойчивый предметный" диалог."Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой", - добавили в госдепартаменте.
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в мире, сша, кндр (северная корея)
06:22 25.05.2022 (обновлено: 06:32 25.05.2022)
 
США осудили ракетные пуски КНДР

США осудили ракетные пуски КНДР и призвали Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций

© AFP 2022 / Ed Jones Трансляция новостей про ракетные пуски
Трансляция новостей про ракетные пуски - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
Трансляция новостей про ракетные пуски. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. США осуждают новые ракетные пуски КНДР и призывают Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
Утром 25 мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, все они были совершены из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
"США осуждают пуски нескольких баллистических ракет, совершенные сегодня КНДР. Эти пуски являются нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для региона", - заявил представитель госдепа.
По словам чиновника, США призывают КНДР воздержаться от "дальнейших провокаций" и вести "устойчивый предметный" диалог.
"Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой", - добавили в госдепартаменте.
Пуск южно-корейской ракеты - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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