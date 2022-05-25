https://ria.ru/20220525/oruzhie-1790747341.html

Суд в Нью-Йорке разрешил подавать иски против производителей оружия

Суд в Нью-Йорке разрешил подавать иски против производителей оружия - РИА Новости, 25.05.2022

Суд в Нью-Йорке разрешил подавать иски против производителей оружия

Федеральный суд в Нью-Йорке в среду вынес решение, в соответствии с которым разрешил подавать судебные иски против производителей огнестрельного оружия в связи... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T23:42

2022-05-25T23:42

2022-05-25T23:42

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Федеральный суд в Нью-Йорке в среду вынес решение, в соответствии с которым разрешил подавать судебные иски против производителей огнестрельного оружия в связи с их предполагаемой причастностью к инцидентам со стрельбой, заявила в среду генеральный прокурор штата Летиция Джеймс."Крупной победой стало решение федерального суда подтвердить право моего офиса привлекать производителей оружия к ответственности за разрушительные последствия, которые причиняет оружие", - написала Джеймс в своем аккаунте в Twitter.По ее словам, власти США должны задействовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы "положить конец насилию с применением огнестрельного оружия и противостоять могущественным силам, ответственным за это оружие смерти и разрушения".Решение нью-йоркского суда было вынесено на фоне стрельбы, которая произошла накануне в одной из начальных школ города Ювальде в штате Техас. Жертвами, по последним данным, стал 21 человек, в том числе 19 детей. Еще не менее 17 человек получили ранения, сейчас их жизням ничего не угрожает.Стрельба в Ювальде стала самым кровопролитным преступлением подобного рода в США за последние десять лет.

https://ria.ru/20220304/tsarnaev-1776581250.html

https://ria.ru/20220525/strelba-1790518350.html

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