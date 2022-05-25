Рейтинг@Mail.ru
Суд в Нью-Йорке разрешил подавать иски против производителей оружия - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/oruzhie-1790747341.html
Суд в Нью-Йорке разрешил подавать иски против производителей оружия
Суд в Нью-Йорке разрешил подавать иски против производителей оружия - РИА Новости, 25.05.2022
Суд в Нью-Йорке разрешил подавать иски против производителей оружия
Федеральный суд в Нью-Йорке в среду вынес решение, в соответствии с которым разрешил подавать судебные иски против производителей огнестрельного оружия в связи... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T23:42
2022-05-25T23:42
в мире
сша
техас
нью-йорк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786215523_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c580b6dc7a6d15595ede7cf6a5692584.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Федеральный суд в Нью-Йорке в среду вынес решение, в соответствии с которым разрешил подавать судебные иски против производителей огнестрельного оружия в связи с их предполагаемой причастностью к инцидентам со стрельбой, заявила в среду генеральный прокурор штата Летиция Джеймс."Крупной победой стало решение федерального суда подтвердить право моего офиса привлекать производителей оружия к ответственности за разрушительные последствия, которые причиняет оружие", - написала Джеймс в своем аккаунте в Twitter.По ее словам, власти США должны задействовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы "положить конец насилию с применением огнестрельного оружия и противостоять могущественным силам, ответственным за это оружие смерти и разрушения".Решение нью-йоркского суда было вынесено на фоне стрельбы, которая произошла накануне в одной из начальных школ города Ювальде в штате Техас. Жертвами, по последним данным, стал 21 человек, в том числе 19 детей. Еще не менее 17 человек получили ранения, сейчас их жизням ничего не угрожает.Стрельба в Ювальде стала самым кровопролитным преступлением подобного рода в США за последние десять лет.
https://ria.ru/20220304/tsarnaev-1776581250.html
https://ria.ru/20220525/strelba-1790518350.html
сша
техас
нью-йорк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786215523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d8e67cf60255b51f2c2e27e8eb177e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, техас, нью-йорк
23:42 25.05.2022
 
Суд в Нью-Йорке разрешил подавать иски против производителей оружия

Федеральный суд в Нью-Йорке разрешил подавать иски против производителей оружия

© AP Photo / Mary AltafferНью-Йорк, США
Нью-Йорк, США - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Нью-Йорк, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Федеральный суд в Нью-Йорке в среду вынес решение, в соответствии с которым разрешил подавать судебные иски против производителей огнестрельного оружия в связи с их предполагаемой причастностью к инцидентам со стрельбой, заявила в среду генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.
"Крупной победой стало решение федерального суда подтвердить право моего офиса привлекать производителей оружия к ответственности за разрушительные последствия, которые причиняет оружие", - написала Джеймс в своем аккаунте в Twitter.
Джохар Царнаев. Зарисовка из зала суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 18:20
Верховный суд США восстановил приговор бостонскому террористу Царнаеву
По ее словам, власти США должны задействовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы "положить конец насилию с применением огнестрельного оружия и противостоять могущественным силам, ответственным за это оружие смерти и разрушения".
Решение нью-йоркского суда было вынесено на фоне стрельбы, которая произошла накануне в одной из начальных школ города Ювальде в штате Техас. Жертвами, по последним данным, стал 21 человек, в том числе 19 детей. Еще не менее 17 человек получили ранения, сейчас их жизням ничего не угрожает.
Стрельба в Ювальде стала самым кровопролитным преступлением подобного рода в США за последние десять лет.
Обстановка у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 01:05
Случаи стрельбы в учебных заведениях США в 2021-2022 годах
 
В миреСШАТехасНью-Йорк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала