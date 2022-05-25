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На Украине вырос незаконный оборот оружия - РИА Новости, 25.05.2022
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На Украине вырос незаконный оборот оружия
На Украине вырос незаконный оборот оружия - РИА Новости, 25.05.2022
На Украине вырос незаконный оборот оружия
Первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что несмотря на более жесткие меры по охране правопорядка и выезд значительной части населения,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:38
2022-05-25T10:38
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что несмотря на более жесткие меры по охране правопорядка и выезд значительной части населения, после 24 февраля в стране выросло количество преступлений, связанных с угоном автомобилей и незаконным оборотом оружия."Мы наблюдаем увеличение числа преступлений, связанных с положением об оружии, а также связанных с угоном транспортных средств", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Также, по его словам, в стране образовалась "определенная прослойка населения, которая… пользуется моментом для того, чтобы облапошить своих соседей".Енин 19 мая заявлял, что на подконтрольной Киеву территории идет партизанская война против украинского режима, только за две недели мая были задержаны 43 "диверсанта".Ранее только в Киеве представители украинской власти после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к ним.
https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790372841.html
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в мире, украина, россия, киев
10:38 25.05.2022
 
На Украине вырос незаконный оборот оружия

Первый замглавы МВД Украины Енин заявил, что в стране вырос незаконный оборот оружия

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что несмотря на более жесткие меры по охране правопорядка и выезд значительной части населения, после 24 февраля в стране выросло количество преступлений, связанных с угоном автомобилей и незаконным оборотом оружия.
"Мы наблюдаем увеличение числа преступлений, связанных с положением об оружии, а также связанных с угоном транспортных средств", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
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Также, по его словам, в стране образовалась "определенная прослойка населения, которая… пользуется моментом для того, чтобы облапошить своих соседей".
Енин 19 мая заявлял, что на подконтрольной Киеву территории идет партизанская война против украинского режима, только за две недели мая были задержаны 43 "диверсанта".
Ранее только в Киеве представители украинской власти после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к ним.
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