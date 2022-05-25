https://ria.ru/20220525/oppozitsiya-1790517008.html

Додон после задержания заявил, что власть решила ударить по оппозиции

Додон после задержания заявил, что власть решила ударить по оппозиции - РИА Новости, 25.05.2022

Додон после задержания заявил, что власть решила ударить по оппозиции

Задержанный экс-президент Молдавии Игорь Додон через адвокатов передал сообщение, заявив, что власти станы из-за страха решили нанести удар по нему как по... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T00:36

2022-05-25T00:36

2022-05-25T00:54

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молдавия

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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Задержанный экс-президент Молдавии Игорь Додон через адвокатов передал сообщение, заявив, что власти станы из-за страха решили нанести удар по нему как по лидеру оппозиции.Ранее глава пресс-службы Генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что во вторник в доме Додона сотрудники Антикорруцпионной прокуратуры и Службы информации и безопасности провели обыски, в результате которых он был задержан на 72 часа. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.Он подчеркнул, что его задержание связано с желанием властей отвлечь население от серьезных проблем: кризиса в сельском хозяйстве, от высоких цен и тарифов, от бедности, от некомпетентности и безответственности правительства."Люди гораздо умнее, чем большинство из вас, тех, кто сидит сегодня в парламенте или в министерствах. Вы арестовали меня сегодня, и что? Завтра упадут цены, повысятся пенсии и зарплаты и, наконец, наступят те самые обещанные "хорошие времена"? Нет, пройдёт буквально несколько дней или недель, и люди опять потребуют от вас лучшей жизни, а не пустых обещаний", - подчеркнул Додон, намекая на антиправительственные протесты, которые вторую неделю проходят в стране.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Додон встречался с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну.В июне 2020 года антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/dodon-1790498343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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