https://ria.ru/20220525/ondatry-1790624407.html

Ондатры замечены на природных территориях Москвы

Ондатры замечены на природных территориях Москвы - РИА Новости, 25.05.2022

Ондатры замечены на природных территориях Москвы

Ондатры замечены на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:43

2022-05-25T14:43

2022-05-25T14:43

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ондатры замечены на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."На природных территориях замечены ондатры. Два грызуна устроились на островке Восточного пруда в Терлецком лесопарке, еще один – в долине реки Сетунь", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что ондатры – полуводные некрупные грызуны. Из-за выделяемого вещества с запахом мускуса, которым в природе они метят границы своих владений, этих животных еще называют мускусной крысой.Сообщается, что ондатры живут в пресноводных реках, озерах, прудах и болотах, покрытых густой травянистой растительностью. На берегу водоема под корнями деревьев грызуны строят свои жилища, вход в которые находится под водой, затем тоннель, поднимающийся вверх, и гнездовая камера выше уровня воды, выстланная мягкой подстилкой из измельченной сухой травы. Зимний период зверьки проводят в этих норах, а для хранения припасов сооружают отдельные кладовые. Чаще всего ондатры живут большими родственными группами.

https://ria.ru/20220517/korolek-1789693580.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва