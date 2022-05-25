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Ондатры замечены на природных территориях Москвы - РИА Новости, 25.05.2022
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Ондатры замечены на природных территориях Москвы
Ондатры замечены на природных территориях Москвы - РИА Новости, 25.05.2022
Ондатры замечены на природных территориях Москвы
Ондатры замечены на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:43
2022-05-25T14:43
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москва
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ондатры замечены на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."На природных территориях замечены ондатры. Два грызуна устроились на островке Восточного пруда в Терлецком лесопарке, еще один – в долине реки Сетунь", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что ондатры – полуводные некрупные грызуны. Из-за выделяемого вещества с запахом мускуса, которым в природе они метят границы своих владений, этих животных еще называют мускусной крысой.Сообщается, что ондатры живут в пресноводных реках, озерах, прудах и болотах, покрытых густой травянистой растительностью. На берегу водоема под корнями деревьев грызуны строят свои жилища, вход в которые находится под водой, затем тоннель, поднимающийся вверх, и гнездовая камера выше уровня воды, выстланная мягкой подстилкой из измельченной сухой травы. Зимний период зверьки проводят в этих норах, а для хранения припасов сооружают отдельные кладовые. Чаще всего ондатры живут большими родственными группами.
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городское хозяйство москвы, москва
14:43 25.05.2022
 

Ондатры замечены на природных территориях Москвы

© Depositphotos / SURZetОндатра
Ондатра - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Depositphotos / SURZet
Ондатра. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ондатры замечены на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"На природных территориях замечены ондатры. Два грызуна устроились на островке Восточного пруда в Терлецком лесопарке, еще один – в долине реки Сетунь", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что ондатры – полуводные некрупные грызуны. Из-за выделяемого вещества с запахом мускуса, которым в природе они метят границы своих владений, этих животных еще называют мускусной крысой.
Сообщается, что ондатры живут в пресноводных реках, озерах, прудах и болотах, покрытых густой травянистой растительностью. На берегу водоема под корнями деревьев грызуны строят свои жилища, вход в которые находится под водой, затем тоннель, поднимающийся вверх, и гнездовая камера выше уровня воды, выстланная мягкой подстилкой из измельченной сухой травы. Зимний период зверьки проводят в этих норах, а для хранения припасов сооружают отдельные кладовые. Чаще всего ондатры живут большими родственными группами.
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