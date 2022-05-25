https://ria.ru/20220525/okhrana-1790720976.html

В приграничных селах Белгородской области усилят охрану

В приграничных селах Белгородской области усилят охрану - РИА Новости, 25.05.2022

В приграничных селах Белгородской области усилят охрану

Власти усилят охрану в приграничных селах Белгородской области, чтобы туда не ездили люди, подвергая себя риску, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:48

2022-05-25T19:48

2022-05-25T20:40

россия

белгородская область

украина

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. Власти усилят охрану в приграничных селах Белгородской области, чтобы туда не ездили люди, подвергая себя риску, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на своей странице в "ВКонтакте".Ранее Гладков сообщал, что со стороны Украины идет обстрел села Журавлевка в Белгородской области, есть разрушения и один пострадавший."Вот, к сожалению, опять один не послушался, несмотря на то, что есть блокпост, не пускаем никого. Но есть большое количество дорог в обход по полям, к сожалению, есть возможность проезда. Будем усиливать охрану", - прокомментировал губернатор.Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелу с украинской стороны. Режим ЧС ввели в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка 23 марта после взрыва снаряда, в результате чего три человека получили ранения, были повреждены более 20 домов и машин. После неоднократных обстрелов большую часть населения сел эвакуировали.

https://ria.ru/20220525/obstrel-1790727503.html

россия

белгородская область

украина

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Владимир Лаврентьев

россия, белгородская область, украина, происшествия, вячеслав гладков