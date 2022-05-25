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В приграничных селах Белгородской области усилят охрану - РИА Новости, 25.05.2022
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В приграничных селах Белгородской области усилят охрану
В приграничных селах Белгородской области усилят охрану - РИА Новости, 25.05.2022
В приграничных селах Белгородской области усилят охрану
Власти усилят охрану в приграничных селах Белгородской области, чтобы туда не ездили люди, подвергая себя риску, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:48
2022-05-25T20:40
россия
белгородская область
украина
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. Власти усилят охрану в приграничных селах Белгородской области, чтобы туда не ездили люди, подвергая себя риску, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на своей странице в "ВКонтакте".Ранее Гладков сообщал, что со стороны Украины идет обстрел села Журавлевка в Белгородской области, есть разрушения и один пострадавший."Вот, к сожалению, опять один не послушался, несмотря на то, что есть блокпост, не пускаем никого. Но есть большое количество дорог в обход по полям, к сожалению, есть возможность проезда. Будем усиливать охрану", - прокомментировал губернатор.Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелу с украинской стороны. Режим ЧС ввели в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка 23 марта после взрыва снаряда, в результате чего три человека получили ранения, были повреждены более 20 домов и машин. После неоднократных обстрелов большую часть населения сел эвакуировали.
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россия, белгородская область, украина, происшествия, вячеслав гладков
19:48 25.05.2022 (обновлено: 20:40 25.05.2022)
 
В приграничных селах Белгородской области усилят охрану

Глава Белгородской области Гладков заявил, что в приграничных селах региона усилят охрану

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкДорожный указатель села Безымено в Белгородской области, подвергшегося обстрелу со стороны украинских военных
Дорожный указатель села Безымено в Белгородской области, подвергшегося обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Дорожный указатель села Безымено в Белгородской области, подвергшегося обстрелу со стороны украинских военных. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. Власти усилят охрану в приграничных селах Белгородской области, чтобы туда не ездили люди, подвергая себя риску, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на своей странице в "ВКонтакте".
Ранее Гладков сообщал, что со стороны Украины идет обстрел села Журавлевка в Белгородской области, есть разрушения и один пострадавший.
"Вот, к сожалению, опять один не послушался, несмотря на то, что есть блокпост, не пускаем никого. Но есть большое количество дорог в обход по полям, к сожалению, есть возможность проезда. Будем усиливать охрану", - прокомментировал губернатор.
Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелу с украинской стороны. Режим ЧС ввели в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка 23 марта после взрыва снаряда, в результате чего три человека получили ранения, были повреждены более 20 домов и машин. После неоднократных обстрелов большую часть населения сел эвакуировали.
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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РоссияБелгородская областьУкраинаПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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