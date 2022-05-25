https://ria.ru/20220525/obvinenie-1790685385.html

Додону предъявили обвинение в госизмене, сообщил адвокат

Додону предъявили обвинение в госизмене, сообщил адвокат - РИА Новости, 25.05.2022

Додону предъявили обвинение в госизмене, сообщил адвокат

Антикоррупционная прокуратура Молдавии выдвинула обвинения против экс-президента Игоря Додона по четырем пунктам, которые включают измену родине и коррупцию,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:34

2022-05-25T17:34

2022-05-25T17:41

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии выдвинула обвинения против экс-президента Игоря Додона по четырем пунктам, которые включают измену родине и коррупцию, сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский."Антикоррупционная прокуратура сегодня официально выдвинула Додону обвинения по четырем пунктам, в их число входят коррупция, а также измена родине", - сказал Лебединский.Согласно местному законодательству, прокуратура может запросить суд поместить обвиняемого под предварительный арест на 30 суток, если есть подозрения, что он может оказать влияние на ход следствия.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790476205.html

https://ria.ru/20220525/zaderzhanie-1790628674.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игорь додон, молдавия, в мире