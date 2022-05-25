https://ria.ru/20220525/obstrel-1790668630.html

Село Журавлевка в Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины

Село Журавлевка в Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 25.05.2022

Село Журавлевка в Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины

Один человек пострадал при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:42

2022-05-25T16:42

2022-05-25T17:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Глава области отметил, что власти пока не понимают, как мужчина оказался в селе, жителей которого несколько недель назад переселили.В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за регулярных обстрелов с территории Украины.Как отмечал Гладков утром 25 мая, по этой причине власти разместили в гостиницах 550 жителей приграничных сел.По словам официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова, Россия будет наращивать "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/belgorod-1786283238.html

https://ria.ru/20220516/doma-1788911733.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область