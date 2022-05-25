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Село Журавлевка в Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/obstrel-1790668630.html
Село Журавлевка в Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины
Село Журавлевка в Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 25.05.2022
Село Журавлевка в Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины
Один человек пострадал при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:42
2022-05-25T17:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Глава области отметил, что власти пока не понимают, как мужчина оказался в селе, жителей которого несколько недель назад переселили.В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за регулярных обстрелов с территории Украины.Как отмечал Гладков утром 25 мая, по этой причине власти разместили в гостиницах 550 жителей приграничных сел.По словам официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова, Россия будет наращивать "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/belgorod-1786283238.html
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белгородская область
16:42 25.05.2022 (обновлено: 17:45 25.05.2022)
 
Село Журавлевка в Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины

© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтакте
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены пять домовладений. Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. <…> Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации.

Глава области отметил, что власти пока не понимают, как мужчина оказался в селе, жителей которого несколько недель назад переселили.
В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за регулярных обстрелов с территории Украины.
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Как отмечал Гладков утром 25 мая, по этой причине власти разместили в гостиницах 550 жителей приграничных сел.
По словам официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова, Россия будет наращивать "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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