16:42 25.05.2022 (обновлено: 17:45 25.05.2022)
Село Журавлевка в Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены пять домовладений. Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. <…> Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации.
Глава области отметил, что власти пока не понимают, как мужчина оказался в селе, жителей которого несколько недель назад переселили.
В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности из-за регулярных обстрелов с территории Украины.
30 апреля, 03:16В Белгороде со стороны украинской границы слышны звуки взрывов
Как отмечал Гладков утром 25 мая, по этой причине власти разместили в гостиницах 550 жителей приграничных сел.
По словам официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова, Россия будет наращивать "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.