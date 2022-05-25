https://ria.ru/20220525/obstrel-1790588972.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую - РИА Новости, 25.05.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:09

2022-05-25T12:09

2022-05-25T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра и 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 11:59 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Позднее представительство сообщило, что в 12.05 мск украинские войска выпустили еще пять ракет по Ясиноватой со стороны Авдеевки.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/donetsk-1790006566.html

https://ria.ru/20220523/doma-1790150817.html

ясиноватая

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая