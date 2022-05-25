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В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ поврежден ясли-сад - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ поврежден ясли-сад
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ поврежден ясли-сад - РИА Новости, 25.05.2022
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ поврежден ясли-сад
Ясли-сад получил повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:59
2022-05-25T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Ясли-сад получил повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Зафиксированы повреждения остекления окон МБДОУ "Ясли-сад №364 города Донецка", расположенного по ул. Зуевской, 16а", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел этого района украинскими войсками был зафиксирован в 22.00 мск, было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, вооруженные силы украины
08:59 25.05.2022 (обновлено: 09:13 25.05.2022)
 
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ поврежден ясли-сад

В результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка поврежден ясли-сад

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРезультаты обстрела ВСУ в Донецке
Результаты обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Результаты обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Ясли-сад получил повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Зафиксированы повреждения остекления окон МБДОУ "Ясли-сад №364 города Донецка", расположенного по ул. Зуевской, 16а", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел этого района украинскими войсками был зафиксирован в 22.00 мск, было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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