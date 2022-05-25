08:59 25.05.2022 (обновлено: 09:13 25.05.2022)
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ поврежден ясли-сад
В результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка поврежден ясли-сад
Результаты обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Ясли-сад получил повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Зафиксированы повреждения остекления окон МБДОУ "Ясли-сад №364 города Донецка", расположенного по ул. Зуевской, 16а", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел этого района украинскими войсками был зафиксирован в 22.00 мск, было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.