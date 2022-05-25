17:05 25.05.2022 (обновлено: 17:08 25.05.2022)
Тамбовская область примет педагогов из ДНР на переобучение
Тамбовский госуниверситет первым в России примет педагогов из ДНР на переобучение
© Фото : Кошкин ИгорьТамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина
© Фото : Кошкин Игорь
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 мая – РИА Новости. Тамбовский госуниверситет имени Державина первым в России проведёт курсы повышения квалификации для педагогов из Донецкой Народной Республики, сообщается на официальном сайте администрации Тамбовской области.
"По поручению секретаря регионального отделения, главы Тамбовской области Максима Егорова достигнута договоренность с министром образования ДНР Михаилом Кушаковым о повышении квалификации школьных учителей республики на базе ТГУ им. Г. Р. Державина. Педагогов будут готовить для преподавания в школах Народной Республики по российским образовательным стандартам. Важно отметить, что Тамбовская область стала первым в России регионом, где запущена программа по переподготовке преподавательского звена системы среднего образования народных республик Донбасса", — сказано в сообщении на сайте администрации.
Курсы повышения квалификации помогут педагогам перейти на российские образовательные стандарты, в первую очередь преподавателям русского языка и литературы, истории и географии.