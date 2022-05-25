https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790676794.html

Тамбовская область примет педагогов из ДНР на переобучение

Тамбовская область примет педагогов из ДНР на переобучение - РИА Новости, 25.05.2022

Тамбовская область примет педагогов из ДНР на переобучение

Тамбовский госуниверситет имени Державина первым в России проведёт курсы повышения квалификации для педагогов из Донецкой Народной Республики, сообщается на... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:05

2022-05-25T17:05

2022-05-25T17:08

общество

максим егоров

тамбовская область

россия

донецкая народная республика

признание днр и лнр в россии

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ВОРОНЕЖ, 25 мая – РИА Новости. Тамбовский госуниверситет имени Державина первым в России проведёт курсы повышения квалификации для педагогов из Донецкой Народной Республики, сообщается на официальном сайте администрации Тамбовской области."По поручению секретаря регионального отделения, главы Тамбовской области Максима Егорова достигнута договоренность с министром образования ДНР Михаилом Кушаковым о повышении квалификации школьных учителей республики на базе ТГУ им. Г. Р. Державина. Педагогов будут готовить для преподавания в школах Народной Республики по российским образовательным стандартам. Важно отметить, что Тамбовская область стала первым в России регионом, где запущена программа по переподготовке преподавательского звена системы среднего образования народных республик Донбасса", — сказано в сообщении на сайте администрации.Курсы повышения квалификации помогут педагогам перейти на российские образовательные стандарты, в первую очередь преподавателям русского языка и литературы, истории и географии.

https://ria.ru/20220525/politsiya-1790641154.html

тамбовская область

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, максим егоров, тамбовская область, россия, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии