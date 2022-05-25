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Тамбовская область примет педагогов из ДНР на переобучение - РИА Новости, 25.05.2022
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Тамбовская область примет педагогов из ДНР на переобучение
Тамбовская область примет педагогов из ДНР на переобучение - РИА Новости, 25.05.2022
Тамбовская область примет педагогов из ДНР на переобучение
Тамбовский госуниверситет имени Державина первым в России проведёт курсы повышения квалификации для педагогов из Донецкой Народной Республики, сообщается на... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:05
2022-05-25T17:08
общество
максим егоров
тамбовская область
россия
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
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ВОРОНЕЖ, 25 мая – РИА Новости. Тамбовский госуниверситет имени Державина первым в России проведёт курсы повышения квалификации для педагогов из Донецкой Народной Республики, сообщается на официальном сайте администрации Тамбовской области."По поручению секретаря регионального отделения, главы Тамбовской области Максима Егорова достигнута договоренность с министром образования ДНР Михаилом Кушаковым о повышении квалификации школьных учителей республики на базе ТГУ им. Г. Р. Державина. Педагогов будут готовить для преподавания в школах Народной Республики по российским образовательным стандартам. Важно отметить, что Тамбовская область стала первым в России регионом, где запущена программа по переподготовке преподавательского звена системы среднего образования народных республик Донбасса", — сказано в сообщении на сайте администрации.Курсы повышения квалификации помогут педагогам перейти на российские образовательные стандарты, в первую очередь преподавателям русского языка и литературы, истории и географии.
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тамбовская область
россия
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общество, максим егоров, тамбовская область, россия, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии
17:05 25.05.2022 (обновлено: 17:08 25.05.2022)
 
Тамбовская область примет педагогов из ДНР на переобучение

Тамбовский госуниверситет первым в России примет педагогов из ДНР на переобучение

© Фото : Кошкин ИгорьТамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : Кошкин Игорь
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 25 мая – РИА Новости. Тамбовский госуниверситет имени Державина первым в России проведёт курсы повышения квалификации для педагогов из Донецкой Народной Республики, сообщается на официальном сайте администрации Тамбовской области.
"По поручению секретаря регионального отделения, главы Тамбовской области Максима Егорова достигнута договоренность с министром образования ДНР Михаилом Кушаковым о повышении квалификации школьных учителей республики на базе ТГУ им. Г. Р. Державина. Педагогов будут готовить для преподавания в школах Народной Республики по российским образовательным стандартам. Важно отметить, что Тамбовская область стала первым в России регионом, где запущена программа по переподготовке преподавательского звена системы среднего образования народных республик Донбасса", — сказано в сообщении на сайте администрации.
Курсы повышения квалификации помогут педагогам перейти на российские образовательные стандарты, в первую очередь преподавателям русского языка и литературы, истории и географии.
Полиция ДНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 15:31
В Мариуполе открылись районные отделы полиции ДНР
 
ОбществоМаксим ЕгоровТамбовская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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