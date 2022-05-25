https://ria.ru/20220525/oborot-1790533282.html
Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на десять процентов
Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на десять процентов - РИА Новости, 25.05.2022
Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на десять процентов
Торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:32
2022-05-25T08:32
2022-05-25T08:41
экономика
россия
иран
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ТЕГЕРАН, 25 мая. Торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."По итогам прошлого года торговый оборот между нашими странами вырос на 81%, достиг максимального уровня за последние годы — почти 4 миллиарда долларов. В этом году мы также наблюдаем увеличение торгового оборота за первый квартал — более чем на 10%", — отметил Новак в ходе Ирано-российского торгового форума.
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789562038.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, иран
08:32 25.05.2022 (обновлено: 08:41 25.05.2022)
Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на десять процентов
Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на 10% в первом квартале 2022 года