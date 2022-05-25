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Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на десять процентов - РИА Новости, 25.05.2022
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Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на десять процентов
Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на десять процентов - РИА Новости, 25.05.2022
Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на десять процентов
Торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:32
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экономика
россия
иран
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ТЕГЕРАН, 25 мая. Торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."По итогам прошлого года торговый оборот между нашими странами вырос на 81%, достиг максимального уровня за последние годы — почти 4 миллиарда долларов. В этом году мы также наблюдаем увеличение торгового оборота за первый квартал — более чем на 10%", — отметил Новак в ходе Ирано-российского торгового форума.
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экономика, россия, иран
08:32 25.05.2022 (обновлено: 08:41 25.05.2022)
 
Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на десять процентов

Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на 10% в первом квартале 2022 года

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 мая. Торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По итогам прошлого года торговый оборот между нашими странами вырос на 81%, достиг максимального уровня за последние годы — почти 4 миллиарда долларов. В этом году мы также наблюдаем увеличение торгового оборота за первый квартал — более чем на 10%", — отметил Новак в ходе Ирано-российского торгового форума.
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