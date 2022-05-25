https://ria.ru/20220525/oborot-1790533282.html

Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на десять процентов

Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на десять процентов - РИА Новости, 25.05.2022

Торговый оборот между Россией и Ираном вырос на десять процентов

Торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:32

2022-05-25T08:32

2022-05-25T08:41

экономика

россия

иран

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ТЕГЕРАН, 25 мая. Торговый оборот между Россией и Ираном в прошлом квартале вырос на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."По итогам прошлого года торговый оборот между нашими странами вырос на 81%, достиг максимального уровня за последние годы — почти 4 миллиарда долларов. В этом году мы также наблюдаем увеличение торгового оборота за первый квартал — более чем на 10%", — отметил Новак в ходе Ирано-российского торгового форума.

https://ria.ru/20220519/ukraina-1789562038.html

россия

иран

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, иран