https://ria.ru/20220525/oborona-1790527643.html

Президент Южной Кореи приказал усилить оборону и сдерживание КНДР

Президент Южной Кореи приказал усилить оборону и сдерживание КНДР - РИА Новости, 25.05.2022

Президент Южной Кореи приказал усилить оборону и сдерживание КНДР

Президент Южной Кореи приказал в сотрудничестве с США усилить оборону и сдерживание КНДР в ответ на пуски ракет Северной Кореей, а также призвал тщательно... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T06:54

2022-05-25T06:54

2022-05-25T06:54

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777412857_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4aca99ac360881c4001cab52b698f2d8.jpg

СЕУЛ, 25 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи приказал в сотрудничестве с США усилить оборону и сдерживание КНДР в ответ на пуски ракет Северной Кореей, а также призвал тщательно выполнять международные санкции против Пхеньяна, передает агентство Рёнхап со ссылкой на офис южнокорейского президента.Президент принял участие в заседании Совета национальной безопасности, который срочно созвали после пусков ракет КНДР. Заседание СНБ продлилось 63 минуты с 7.35 (1.35 мск). Президент получил доклад о пусках ракет КНДР и состоянии готовности южнокорейских войск.Присутствующие на заседании СНБ "решительно" осудили пуски Северной Кореи как серьезную провокацию, которая нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, повышает напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, а также угрожает миру во всем мире."Президент приказал на основе взаимопомощи Южной Кореи и США, в сотрудничестве с причастными странами и международным сообществом тщательно выполнять международные санкции против Северной Кореи, включая резолюции Совета Безопасности ООН", - сообщил офис президента.Утром 25 мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, все они были совершены из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Первая из ракет, предположительно, является межконтинентальной баллистической ракетой. Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

https://ria.ru/20220525/osuzhdenie-1790526960.html

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, южная корея, кндр (северная корея)