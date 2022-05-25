Президент Южной Кореи приказал усилить оборону и сдерживание КНДР
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель приказал усилить оборону и сдерживание КНДР
© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
СЕУЛ, 25 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи приказал в сотрудничестве с США усилить оборону и сдерживание КНДР в ответ на пуски ракет Северной Кореей, а также призвал тщательно выполнять международные санкции против Пхеньяна, передает агентство Рёнхап со ссылкой на офис южнокорейского президента.
Президент принял участие в заседании Совета национальной безопасности, который срочно созвали после пусков ракет КНДР. Заседание СНБ продлилось 63 минуты с 7.35 (1.35 мск). Президент получил доклад о пусках ракет КНДР и состоянии готовности южнокорейских войск.
"Президент приказал принять практические меры по укреплению объединенной оборонной позиции Южной Кореи и США, а также способности реализации расширенного сдерживания (КНДР - ред.) согласно договоренностям между лидерами Южной Кореи и США... Он также приказал постоянно поддерживать состояние готовности для обеспечения отсутствия пробелов в безопасности Республики Корея", - говорится в сообщении ведомства.
Присутствующие на заседании СНБ "решительно" осудили пуски Северной Кореи как серьезную провокацию, которая нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, повышает напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, а также угрожает миру во всем мире.
"Президент приказал на основе взаимопомощи Южной Кореи и США, в сотрудничестве с причастными странами и международным сообществом тщательно выполнять международные санкции против Северной Кореи, включая резолюции Совета Безопасности ООН", - сообщил офис президента.
Утром 25 мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря, все они были совершены из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Первая из ракет, предположительно, является межконтинентальной баллистической ракетой. Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
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