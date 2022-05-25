https://ria.ru/20220525/obogrevateli-1790535192.html
В России выросла популярность обогревателей, сообщил ретейлер
В России выросла популярность обогревателей, сообщил ретейлер - РИА Новости, 25.05.2022
В России выросла популярность обогревателей, сообщил ретейлер
Популярность обогревателей и тепловых пушек в России за год выросла на 63% на фоне аномально холодного мая, причем граждане закупают не только традиционную... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:50
2022-05-25T08:50
2022-05-25T08:50
общество
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Популярность обогревателей и тепловых пушек в России за год выросла на 63% на фоне аномально холодного мая, причем граждане закупают не только традиционную технику из этого сегмента, но и более редкие виды товаров - например, греющие коврики, свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Выяснилось, что в России популярность этой продукции (отопительного оборудования - ред.) увеличилась на 63% (в мае в годовом выражении - ред.)... Наибольший спрос зафиксирован в Волгограде (343%), Омске (300%), Краснодаре (283%), а также Самаре (175%)", - говорится в материалах.Кроме того, отопительное оборудование стали чаще покупать в Казани (143%), Нижнем Новгороде (129%), Воронеже (97%), Перми (90%), Ростове-на-Дону (75%), Москве (54%), а также Санкт-Петербурге (20%). При этом в топ-5 товаров по России в этом сегменте попали электрические и газовые тепловые пушки, обогреватели, конвекторы, тепловентиляторы, а также греющие коврики.В начале месяца ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что май на двух третях территории Европейской России начался с заморозков. Позже он также отметил, что забуксовавшая весна не собирается порадовать жителей Центральной России настоящим и устойчивыми майским теплом.Кроме того, Тишковец в воскресенье заявил агентству, что метеорологическое лето в Москве, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, а текущая неделя будет холодной. Текущая неделя в Центральной России, по его словам, в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны.
https://ria.ru/20220516/temperatura-1788844523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В России выросла популярность обогревателей, сообщил ретейлер
"ВсеИнструменты.ру": спрос на обогреватели в России вырос на 63% за год из-за холодов
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Популярность обогревателей и тепловых пушек в России за год выросла на 63% на фоне аномально холодного мая, причем граждане закупают не только традиционную технику из этого сегмента, но и более редкие виды товаров - например, греющие коврики, свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Выяснилось, что в России популярность этой продукции (отопительного оборудования - ред.) увеличилась на 63% (в мае в годовом выражении - ред.)... Наибольший спрос зафиксирован в Волгограде (343%), Омске (300%), Краснодаре (283%), а также Самаре (175%)", - говорится в материалах.
Кроме того, отопительное оборудование стали чаще покупать в Казани (143%), Нижнем Новгороде (129%), Воронеже (97%), Перми (90%), Ростове-на-Дону (75%), Москве (54%), а также Санкт-Петербурге (20%). При этом в топ-5 товаров по России в этом сегменте попали электрические и газовые тепловые пушки, обогреватели, конвекторы, тепловентиляторы, а также греющие коврики.
В начале месяца ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщал РИА Новости, что май на двух третях территории Европейской России начался с заморозков. Позже он также отметил, что забуксовавшая весна не собирается порадовать жителей Центральной России настоящим и устойчивыми майским теплом.
Кроме того, Тишковец в воскресенье заявил агентству, что метеорологическое лето в Москве
, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, а текущая неделя будет холодной. Текущая неделя в Центральной России, по его словам, в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны.