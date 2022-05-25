В ДНР началась активная фаза по освобождению поселка Новолуганское
Мэр Горловки Приходько сообщил о начале активной фазы по освобождению Новолуганского
Боец Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Мэр Горловки в Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что началась активная фаза по освобождению Новолуганского.
Посёлок Новолуганское находится в 20 с небольшим километрах к северу от Горловки, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС. Он входит в Светлодарскую городскую общину. Об освобождении силами республик Светлодарска сообщалось во вторник.
"Мы сейчас находимся в поселке Гольмовский. Началась активная фаза боевых действия по освобождению Новолуганского", - сказал мэр в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он призвал жителей укрыться в домах и не выходить на улицы.
Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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