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В ДНР началась активная фаза по освобождению поселка Новолуганское - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/novoluganskoe-1790593847.html
В ДНР началась активная фаза по освобождению поселка Новолуганское
В ДНР началась активная фаза по освобождению поселка Новолуганское - РИА Новости, 25.05.2022
В ДНР началась активная фаза по освобождению поселка Новолуганское
Мэр Горловки в Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что началась активная фаза по освобождению Новолуганского. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:26
2022-05-25T12:26
специальная военная операция на украине
горловка
в мире
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Мэр Горловки в Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что началась активная фаза по освобождению Новолуганского.Посёлок Новолуганское находится в 20 с небольшим километрах к северу от Горловки, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС. Он входит в Светлодарскую городскую общину. Об освобождении силами республик Светлодарска сообщалось во вторник."Мы сейчас находимся в поселке Гольмовский. Началась активная фаза боевых действия по освобождению Новолуганского", - сказал мэр в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Он призвал жителей укрыться в домах и не выходить на улицы.Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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горловка
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горловка, в мире, донбасс, донецкая народная республика
12:26 25.05.2022
 
В ДНР началась активная фаза по освобождению поселка Новолуганское

Мэр Горловки Приходько сообщил о начале активной фазы по освобождению Новолуганского

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Боец Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Мэр Горловки в Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что началась активная фаза по освобождению Новолуганского.
Посёлок Новолуганское находится в 20 с небольшим километрах к северу от Горловки, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС. Он входит в Светлодарскую городскую общину. Об освобождении силами республик Светлодарска сообщалось во вторник.
"Мы сейчас находимся в поселке Гольмовский. Началась активная фаза боевых действия по освобождению Новолуганского", - сказал мэр в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он призвал жителей укрыться в домах и не выходить на улицы.
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Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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