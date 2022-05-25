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"НОВАТЭК" открыл в Тюмени лабораторно-исследовательский центр - РИА Новости, 25.05.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220525/novatek-1790663190.html
"НОВАТЭК" открыл в Тюмени лабораторно-исследовательский центр
"НОВАТЭК" открыл в Тюмени лабораторно-исследовательский центр - РИА Новости, 25.05.2022
"НОВАТЭК" открыл в Тюмени лабораторно-исследовательский центр
Лабораторно-исследовательский центр ПАО "НОВАТЭК" открыли в Тюмени губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления компании Леонид... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:25
2022-05-25T16:25
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ТЮМЕНЬ, 25 мая - РИА Новости. Лабораторно-исследовательский центр ПАО "НОВАТЭК" открыли в Тюмени губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления компании Леонид Михельсон.В центре созданы семь лабораторий: по комплексному исследованию керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов, жидкостей и пропантов для проведения гидроразрывов пласта, исследованию многомерзлых грунтов, лабораторию надежности нефтегазового промысла и лабораторию экологического мониторинга."Ввод в эксплуатацию самого современного в России лабораторно-исследовательского центра "НОВАТЭК" в Тюмени - важное событие. Проект реализуется силами компании, это достаточно серьезные для нашего региона инвестиции. По окончании всего проекта здесь будет создано более тысячи рабочих мест. Мы оказываем административное сопровождение проекта и с удовольствием окажем любую другую поддержку новым проектам, которые компания будет в Тюменской области реализовывать", - сообщил Моор.Помимо лабораторий, в центре предусмотрены хранилище керна и склад лабораторных образцов. Среди оборудования есть уникальные установки, не имеющие аналогов в России. На сегодня в центре созданы около двухсот высокотехнологичных рабочих мест с достойной оплатой труда, отмечают в правительстве региона."Новый лабораторный центр позволит компании проводить большой комплекс исследований силами специалистов нашего научно-технического центра в Тюмени. Он также внесет значительный вклад в развитие научно-технического потенциала отечественной нефтегазовой отрасли в целом, позволит повысить оперативность и качество проводимых исследований, а также снизит зависимость "НОВАТЭКа" от внешних подрядчиков", - прокомментировал открытие центра Михельсон.Моор выразил уверенность, что расширение передового отраслевого научного центра в Тюмени активизирует деятельность промышленного кластера, упрочит стратегическое значение региона в развитии нефтегазовой отрасли и будет способствовать решению актуальных задач в сфере импортозамещения.
https://ria.ru/20220524/tyumen-1790394044.html
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экономика, тюмень, тюменская область, россия, новатэк
16:25 25.05.2022
 
"НОВАТЭК" открыл в Тюмени лабораторно-исследовательский центр

"НОВАТЭК" открыл в Тюмени лабораторно-исследовательский центр

© РИА Новости / Александр АндреевТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Тюмень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 25 мая - РИА Новости. Лабораторно-исследовательский центр ПАО "НОВАТЭК" открыли в Тюмени губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления компании Леонид Михельсон.
В центре созданы семь лабораторий: по комплексному исследованию керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов, жидкостей и пропантов для проведения гидроразрывов пласта, исследованию многомерзлых грунтов, лабораторию надежности нефтегазового промысла и лабораторию экологического мониторинга.
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"Ввод в эксплуатацию самого современного в России лабораторно-исследовательского центра "НОВАТЭК" в Тюмени - важное событие. Проект реализуется силами компании, это достаточно серьезные для нашего региона инвестиции. По окончании всего проекта здесь будет создано более тысячи рабочих мест. Мы оказываем административное сопровождение проекта и с удовольствием окажем любую другую поддержку новым проектам, которые компания будет в Тюменской области реализовывать", - сообщил Моор.
Помимо лабораторий, в центре предусмотрены хранилище керна и склад лабораторных образцов. Среди оборудования есть уникальные установки, не имеющие аналогов в России. На сегодня в центре созданы около двухсот высокотехнологичных рабочих мест с достойной оплатой труда, отмечают в правительстве региона.
"Новый лабораторный центр позволит компании проводить большой комплекс исследований силами специалистов нашего научно-технического центра в Тюмени. Он также внесет значительный вклад в развитие научно-технического потенциала отечественной нефтегазовой отрасли в целом, позволит повысить оперативность и качество проводимых исследований, а также снизит зависимость "НОВАТЭКа" от внешних подрядчиков", - прокомментировал открытие центра Михельсон.
Моор выразил уверенность, что расширение передового отраслевого научного центра в Тюмени активизирует деятельность промышленного кластера, упрочит стратегическое значение региона в развитии нефтегазовой отрасли и будет способствовать решению актуальных задач в сфере импортозамещения.
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