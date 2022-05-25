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Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС - РИА Новости, 25.05.2022
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Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС
Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС - РИА Новости, 25.05.2022
Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС
Группа нидерландских правозащитных организаций подала в Европейский суд коллективную жалобу на решение о блокировке RT и Sputnik на территории Евросоюза,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:19
2022-05-25T18:14
в мире
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тереза рибейру
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ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Группа нидерландских правозащитных организаций подала в Европейский суд коллективную жалобу на решение о блокировке RT и Sputnik на территории Евросоюза, сообщил представитель независимого фонда Bits of Freedom Рейо Зенгер.По мнению правозащитников, Совет министров ЕС принял решение ввести цензуру против российских СМИ без проведения независимой и тщательной проверки, тем самым "не отдав должное свободе информации, закрепленной в договорах о правах человека".Ранее члены Евросоюза в качестве одной из мер реагирования на российскую спецоперацию на Украине одобрили запрет на вещание Sputnik и RT, который также касается их дочерних структур. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензура затронула также их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими изданиями, получили ярлыки СМИ, аффилированных с российским правительством.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, москва, россия, люксембург (округ), евросоюз, европейский суд, обсе
16:19 25.05.2022 (обновлено: 18:14 25.05.2022)
 
Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС

Нидерландские правозащитники подали жалобу в Европейский суд на блокировку RT и Sputnik

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Группа нидерландских правозащитных организаций подала в Европейский суд коллективную жалобу на решение о блокировке RT и Sputnik на территории Евросоюза, сообщил представитель независимого фонда Bits of Freedom Рейо Зенгер.
По мнению правозащитников, Совет министров ЕС принял решение ввести цензуру против российских СМИ без проведения независимой и тщательной проверки, тем самым "не отдав должное свободе информации, закрепленной в договорах о правах человека".
Ранее члены Евросоюза в качестве одной из мер реагирования на российскую спецоперацию на Украине одобрили запрет на вещание Sputnik и RT, который также касается их дочерних структур. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензура затронула также их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими изданиями, получили ярлыки СМИ, аффилированных с российским правительством.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Стенд телекомпании НТВ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 12:16Специальная военная операция на Украине
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В миреСергей ЛавровВалерий ФадеевТереза РибейруМоскваРоссияЛюксембург (округ)ЕвросоюзЕвропейский судОБСЕ
 
 
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