https://ria.ru/20220525/niderlandy-1790660372.html

Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС

Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС - РИА Новости, 25.05.2022

Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС

Группа нидерландских правозащитных организаций подала в Европейский суд коллективную жалобу на решение о блокировке RT и Sputnik на территории Евросоюза,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:19

2022-05-25T16:19

2022-05-25T18:14

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ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Группа нидерландских правозащитных организаций подала в Европейский суд коллективную жалобу на решение о блокировке RT и Sputnik на территории Евросоюза, сообщил представитель независимого фонда Bits of Freedom Рейо Зенгер.По мнению правозащитников, Совет министров ЕС принял решение ввести цензуру против российских СМИ без проведения независимой и тщательной проверки, тем самым "не отдав должное свободе информации, закрепленной в договорах о правах человека".Ранее члены Евросоюза в качестве одной из мер реагирования на российскую спецоперацию на Украине одобрили запрет на вещание Sputnik и RT, который также касается их дочерних структур. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензура затронула также их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими изданиями, получили ярлыки СМИ, аффилированных с российским правительством.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220506/ntv-1787175286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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