https://ria.ru/20220525/niderlandy-1790660372.html
Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС
Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС - РИА Новости, 25.05.2022
Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС
Группа нидерландских правозащитных организаций подала в Европейский суд коллективную жалобу на решение о блокировке RT и Sputnik на территории Евросоюза,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:19
2022-05-25T16:19
2022-05-25T18:14
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ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Группа нидерландских правозащитных организаций подала в Европейский суд коллективную жалобу на решение о блокировке RT и Sputnik на территории Евросоюза, сообщил представитель независимого фонда Bits of Freedom Рейо Зенгер.По мнению правозащитников, Совет министров ЕС принял решение ввести цензуру против российских СМИ без проведения независимой и тщательной проверки, тем самым "не отдав должное свободе информации, закрепленной в договорах о правах человека".Ранее члены Евросоюза в качестве одной из мер реагирования на российскую спецоперацию на Украине одобрили запрет на вещание Sputnik и RT, который также касается их дочерних структур. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензура затронула также их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими изданиями, получили ярлыки СМИ, аффилированных с российским правительством.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220506/ntv-1787175286.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, москва, россия, люксембург (округ), евросоюз, европейский суд, обсе
16:19 25.05.2022 (обновлено: 18:14 25.05.2022)
Нидерландские правозащитники подали жалобу на блокировку RT и Sputnik в ЕС
Нидерландские правозащитники подали жалобу в Европейский суд на блокировку RT и Sputnik