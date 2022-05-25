https://ria.ru/20220525/nevelskoy-1790598588.html

Непослушный капитан Невельской

Непослушный капитан Невельской - РИА Новости, 25.05.2022

Непослушный капитан Невельской

Капитан Геннадий Невельской был человеком, который живет по принципу "кто не рискует, тот не пьет шампанского". Он отказался от кругосветного плавания на... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:08

2022-05-25T13:08

2022-05-25T13:44

морская держава

морская держава

николай i

сахалин

амур (река)

российская империя

иван крузенштерн

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Капитан Геннадий Невельской был человеком, который живет по принципу "кто не рискует, тот не пьет шампанского". Он отказался от кругосветного плавания на легендарном фрегате "Паллада", два раза нарушил поручение царя и вообще действовал, как говорится, по наитию – и победил: благодаря ему Россия закрепила восточные границы страны. До конца не известно, любил ли капитан игристое, но за свои подвиги мог бы претендовать на пожизненный запас бутылок.Дерзкий или патриотический поступок капитанаВ конце 1850 года Геннадий Иванович Невельской ждал в приемной царя Николая I решения: на кон он поставил свою карьеру. Дело в том, что 1 августа этого же года он объявил Приамурский край с островом Сахалин принадлежащими Российской империи, а чтобы сомнений ни у кого не возникало, основал город (вопреки воле царя) и поднял на нем русский военный флаг. Местным рыбакам, которые до сих пор себя русскими не считали, капитан-лейтенант пояснил ситуацию и добавил: "В случае каких-либо нужд или столкновений с инородцами предлагается обращаться к начальникам постов". Потом собрал вещи и поехал через всю страну с докладом к государю. Особый комитет при императоре во главе с графом Нессельроде, изучив материалы дела, назвал действия капитана дерзкими, за такое его предложили разжаловать в матросы.Теперь ему предстояло ответить за "дерзость". Николай I ознакомился с решением комитета и изучил донесение губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева, благодаря которому Невельскому удалась вся операция. Царь решил, что матросов в стране хватает и смелого капитана стоит поддержать. Поступок Невельского он назвал "молодецким, благородным и патриотическим", присвоил орден Владимира IV степени и наложил резолюцию:Орденоносец отправился с молодой женой дальше изучать Приамурье. Благодаря молодецкому и дерзкому решению Невельского Российская империя укрепила границы на востоке, прежде чем там успели обосноваться английские, китайские или японские войска, а у них такие намерения были.Ты помнишь, как все начиналосьГеннадий Невельской в 1832 году с отличными оценками окончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге и поступил в только что созданный Офицерский класс, из которого позже вырастет Военно-морская академия. После обучения он ходил на кораблях "Беллона", "Аврора" и "Игерманланд" и был попечителем великого князя Константина, но тянуло его на Восток. Капитан-лейтенант жил идеей доказать, что в устье Амура можно зайти из океана, а также что Сахалин полностью отделен от материка и является островом – обе эти идеи в то время казались ошибочными, великие морские путешественники уже побывали у берегов Сахалина и сделали свои выводы.Вообще, русский исследователь Степан Крашенинников еще в 1737 году отправился исследовать Камчатку и за 4 года подробно изучил эти территории. В 1755 году он опубликовал книгу "Описание Земли Камчатки", где содержались и карты. На них изображены мельчайшие острова, Сахалин называется островом, чётко обозначено устье Амура. Позже найти вход в Амур пытались мореплаватели Жан-Франсуа де Лаперуз, Уильям Броутон, Иван Крузенштерн. Лаперуз и Броутон пробовали обойти Сахалин с юга, а Крузенштерн с севера – все попытки показали, что суда пройти здесь не смогут. По общему мнению, Амур распадался на несколько рек и растворялся в песчаных отмелях у берегов Тихого океана.Поэтому к моменту выпуска Невельского из училища и речи не могло идти о подобном плавании. Но молодой увлеченный моряк много времени проводил над картами и записями моряков, читал рассказы Пояркова и все больше убеждался, что Сахалин все-таки остров, а значит, и пролив существует. Что заставляло молодого офицера сомневаться, почему он не мог согласиться с мнением прославленных мореходов? К сожалению, Невельской в своих записях не оставил ответа.Капитан берет все на себяВ 1847 году капитан-лейтенант отказался от назначения на фрегат "Паллада" и вызвался провести грузовой двухмачтовый барк "Байкал" с грузом вокруг земного шара к берегам Сахалина – оттуда он планировал пройти к устью Амура и самостоятельно все изучить. Невельской заручился поддержкой губернатора Восточной Сибири Муравьева, подал на имя императора проект исследования острова и, не дождавшись ответа, отбыл.Капитан очень торопился прийти к Амурскому лиману в мае, чтобы потратить летние месяцы на изучение устья. "Байкал" прошел по маршруту Кронштадт – Портсмут – Рио-де-Жанейро – Мыс Горн – Вальпараисо– Гавайи – Петропавловск-Камчатский всего за восемь месяцев и 23 дня, но в конечной точке стало известно, что разрешение царя не получено. Тогда Невельской стал действовать по инструкции, которую заранее составил вместе с Муравьевым.Когда 30 мая 1849 года барк вышел из порта, капитан сообщил команде о смене курса к устью Амура, упомянув, что разрешения на это у него нет, а значит, всю ответственность он берет на себя. Корабль обогнул Сахалин с севера и пошел по карте, составленной Крузенштерном, к мысу Марии (полуостров Шмидта). "Байкал" сел на мель и чудом не погиб в шторм, поэтому капитан отправил на разведку несколько шлюпок, в одной из которых разместился сам. Они поднялись вверх по реке на несколько десятков километров, изучая глубину дна. 1 сентября Невельской вернулся с хорошими новостями – устье Амура судоходно, а Сахалин – остров. Это был первый повод выпить шампанского.А в Петербурге к открытию отнеслись осторожно: поручили капитану опять отправиться в Амурскую экспедицию, основать зимовье на юго-восточном побережье Охотского моря, вести торговлю с местным населением и ни в коем случае не подходить к лиману и реке Амур. Члены Особого комитета во главе с графом Нессельроде остерегались конфликта с соседним Китаем из-за спорного участка земли.Вторая попытка капитанаВ конце марта 1850 года теперь уже капитан 1-го ранга Невельской был у губернатора Муравьева в Иркутске. Такого деятельного человека не могло остановить предписание комитета, поэтому он поступил в свойственной ему манере. То есть сначала следовал поручению – основал Петровское зимовье в заливе Счастья, но потом на 100 километров ушел по Амуру, нашел там место для зимовки кораблей, вернулся к океану и в устье реки основал Николаевский пост. Местным жителям и рыбакам было объявлено, что эта территория теперь под охраной Российского флага. Для наглядности был поднят и флаг.За свой поступок Геннадий Невельской получил орден, а звание контр-адмирала было присвоено ему несколько лет спустя. Особый комитет, теперь под руководством великого князя Александра Николаевича, решил сохранить Николаевский пост и предупреждать всех "гостей" о принадлежности территорий.

сахалин

амур (река)

российская империя

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морская держава, николай i, сахалин, амур (река), российская империя, иван крузенштерн