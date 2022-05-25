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Небензя заявил, что Россия фиксирует преступления Киева - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/nebenzya-1790712180.html
Небензя заявил, что Россия фиксирует преступления Киева
Небензя заявил, что Россия фиксирует преступления Киева - РИА Новости, 25.05.2022
Небензя заявил, что Россия фиксирует преступления Киева
Россия фиксирует преступления киевских властей, украинских военных и националистических формирований, наступление ответственности – лишь вопрос времени, заявил... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:01
2022-05-25T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
киев
совет безопасности оон
ситуация в днр и лнр
василий небензя
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ООН, 25 мая - РИА Новости. Россия фиксирует преступления киевских властей, украинских военных и националистических формирований, наступление ответственности – лишь вопрос времени, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Спецоперация наглядно высветила, насколько циничными и преступными могут быть действия представителей киевских властей, их вооруженных сил и особенно националистических формирований. Российская сторона и авторитетные НПО тщательно фиксируют преступления Киева. Вопрос ответственности – лишь вопрос времени", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
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в мире, киев, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, василий небензя
19:01 25.05.2022 (обновлено: 19:04 25.05.2022)
 
Небензя заявил, что Россия фиксирует преступления Киева

Постпред при ООН Небензя: Россия фиксирует преступления киевских властей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области
Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области. Архивное фото
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ООН, 25 мая - РИА Новости. Россия фиксирует преступления киевских властей, украинских военных и националистических формирований, наступление ответственности – лишь вопрос времени, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Спецоперация наглядно высветила, насколько циничными и преступными могут быть действия представителей киевских властей, их вооруженных сил и особенно националистических формирований. Российская сторона и авторитетные НПО тщательно фиксируют преступления Киева. Вопрос ответственности – лишь вопрос времени", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Националисты полка Азов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 17:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Полк "Азов". Лаборатория фашизмаЗападная пропаганда продолжает показывать защитников Мариуполя героями-мучениками, но с каждым днем делать это все сложнее. Они причастны к убийствам, зверским пыткам, в том числе женщин и подростков. Для жителей Донбасса "Азов" — символ ада и многолетнего террора.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНРВасилий Небензя
 
 
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