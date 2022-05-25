19:01 25.05.2022 (обновлено: 19:04 25.05.2022)
Небензя заявил, что Россия фиксирует преступления Киева
Постпред при ООН Небензя: Россия фиксирует преступления киевских властей
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области
Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области. Архивное фото
ООН, 25 мая - РИА Новости. Россия фиксирует преступления киевских властей, украинских военных и националистических формирований, наступление ответственности – лишь вопрос времени, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Спецоперация наглядно высветила, насколько циничными и преступными могут быть действия представителей киевских властей, их вооруженных сил и особенно националистических формирований. Российская сторона и авторитетные НПО тщательно фиксируют преступления Киева. Вопрос ответственности – лишь вопрос времени", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
18 мая, 17:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022Полк "Азов". Лаборатория фашизмаЗападная пропаганда продолжает показывать защитников Мариуполя героями-мучениками, но с каждым днем делать это все сложнее. Они причастны к убийствам, зверским пыткам, в том числе женщин и подростков. Для жителей Донбасса "Азов" — символ ада и многолетнего террора.