https://ria.ru/20220525/nebenzya-1790712180.html

Небензя заявил, что Россия фиксирует преступления Киева

Небензя заявил, что Россия фиксирует преступления Киева - РИА Новости, 25.05.2022

Небензя заявил, что Россия фиксирует преступления Киева

Россия фиксирует преступления киевских властей, украинских военных и националистических формирований, наступление ответственности – лишь вопрос времени, заявил... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:01

2022-05-25T19:01

2022-05-25T19:04

специальная военная операция на украине

в мире

киев

совет безопасности оон

ситуация в днр и лнр

василий небензя

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ООН, 25 мая - РИА Новости. Россия фиксирует преступления киевских властей, украинских военных и националистических формирований, наступление ответственности – лишь вопрос времени, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Спецоперация наглядно высветила, насколько циничными и преступными могут быть действия представителей киевских властей, их вооруженных сил и особенно националистических формирований. Российская сторона и авторитетные НПО тщательно фиксируют преступления Киева. Вопрос ответственности – лишь вопрос времени", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html

киев

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр, василий небензя