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Премьер Молдавии обеспокоена, что о планах страны вступить в ЕС забудут - РИА Новости, 25.05.2022
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Премьер Молдавии обеспокоена, что о планах страны вступить в ЕС забудут
Премьер Молдавии обеспокоена, что о планах страны вступить в ЕС забудут - РИА Новости, 25.05.2022
Премьер Молдавии обеспокоена, что о планах страны вступить в ЕС забудут
Молдавия обеспокоена, что на фоне всеобщего внимания к Украине и ее желанию вступить в ЕС намерение Кишинева тоже стать частью Евросоюза будет забыто, передает... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:48
2022-05-25T15:52
в мире
молдавия
грузия
евросоюз
наталья гаврилица
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Молдавия обеспокоена, что на фоне всеобщего внимания к Украине и ее желанию вступить в ЕС намерение Кишинева тоже стать частью Евросоюза будет забыто, передает агентство Блумберг со ссылкой на премьера страны Наталью Гаврилицу.Премьер заявила, что ее страна продолжает укреплять свои институты и верховенство закона - главные требования, чтобы стать кандидатом на вступление в ЕС, Однако, по ее словам, на фоне экономических проблем и зависимости от российского газа окно возможности оценки заявки Молдавии неширокое."Время пришло. Очень важно, чтобы нас не забыли, оставили, чтобы мы не стали "серой зоной". Народ Молдавии в значительной степени проголосовал за евроинтеграцию еще до начала конфликта", - заявила Гаврилица в интервью агентству.Премьер Молдавии также заявила, что на фоне "растущих рисков" стране нужно быть более подготовленной в оборонном плане. Она призвала страны выделить помощь Молдавии. По ее словам, страна, вероятно, получит дополнительную поддержку в виде гранта, "но этого недостаточно".Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.
https://ria.ru/20220304/moldaviya-1776481757.html
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в мире, молдавия, грузия, евросоюз, наталья гаврилица
15:48 25.05.2022 (обновлено: 15:52 25.05.2022)
 
Премьер Молдавии обеспокоена, что о планах страны вступить в ЕС забудут

Премьер Молдавии Гаврилица обеспокоена, что о планах страны вступить в ЕС забудут

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Молдавия обеспокоена, что на фоне всеобщего внимания к Украине и ее желанию вступить в ЕС намерение Кишинева тоже стать частью Евросоюза будет забыто, передает агентство Блумберг со ссылкой на премьера страны Наталью Гаврилицу.
Премьер заявила, что ее страна продолжает укреплять свои институты и верховенство закона - главные требования, чтобы стать кандидатом на вступление в ЕС, Однако, по ее словам, на фоне экономических проблем и зависимости от российского газа окно возможности оценки заявки Молдавии неширокое.
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"Время пришло. Очень важно, чтобы нас не забыли, оставили, чтобы мы не стали "серой зоной". Народ Молдавии в значительной степени проголосовал за евроинтеграцию еще до начала конфликта", - заявила Гаврилица в интервью агентству.
Премьер Молдавии также заявила, что на фоне "растущих рисков" стране нужно быть более подготовленной в оборонном плане. Она призвала страны выделить помощь Молдавии. По ее словам, страна, вероятно, получит дополнительную поддержку в виде гранта, "но этого недостаточно".
Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Первую часть опросника Молдавия передала представителю ЕС 22 апреля, вторую - 12 мая.
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