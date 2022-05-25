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В Молдавии проходят митинги против репрессий - РИА Новости, 25.05.2022
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В Молдавии проходят митинги против репрессий
В Молдавии проходят митинги против репрессий - РИА Новости, 25.05.2022
В Молдавии проходят митинги против репрессий
Оппозиционная молдавская Партия социалистов (ПСРМ) провела акцию протеста перед зданием парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:40
2022-05-25T11:43
в мире
игорь додон
молдавия
кишинев
псрм
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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов (ПСРМ) провела акцию протеста перед зданием парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Далее сторонники соцпартии двинулись маршем к изолятору генерального управления полиции, где по подозрению в коррупции и госизмене содержится экс-президент Игорь Додон."Мы двигаемся к СИЗО, будем требовать освобождения Додона. Мы считаем, что Додон должен быть безоговорочно освобожден", — заявил РИА Новости исполнительный секретарь политсилы Влад Батрынча.По его словам, президент Молдавии Майя Санду и все подконтрольные ей ведомства должны извиниться за "позорный спектакль, который был разыгран вчера", поскольку это "чисто политическая расправа".Социалисты заявили, что протесты пройдут по всей стране."В стране наблюдается экономический кризис, растет уровень бедности, люди продолжают покидать родину, а правящий режим устраивает политические репрессии", — сказал корреспонденту РИА Новости депутат-социалист городского собрания Кишинева Александр Одинцов.Накануне сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона на 72 часа. Власти подозревают его в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. Во вторник в доме бывшего лидера ПСРМ и страны прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже ПСРМ объявила о массовых протестах в среду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".Политик призвал сторонников ПСРМ поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220525/protesty-1790515661.html
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Акция протеста в Молдавии из-за задержания экс-президента Додона
В Молдове проходит акция протеста из-за задержания экс-президента Додона. Манифестанты скандируют: "Свободу Додону", "Нет политическим расправам", "Долой Майю Санду", сообщает корреспондент @rusputnikmd с места событий.
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в мире, игорь додон, молдавия, кишинев, псрм
10:40 25.05.2022 (обновлено: 11:43 25.05.2022)
 
В Молдавии проходят митинги против репрессий

Оппозиционная молдавская Партия социалистов начала акции протеста против репрессий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСторонники Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) на акции протеста в Кишиневе
Сторонники Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) на акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сторонники Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) на акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов (ПСРМ) провела акцию протеста перед зданием парламента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Далее сторонники соцпартии двинулись маршем к изолятору генерального управления полиции, где по подозрению в коррупции и госизмене содержится экс-президент Игорь Додон.
"Мы двигаемся к СИЗО, будем требовать освобождения Додона. Мы считаем, что Додон должен быть безоговорочно освобожден", — заявил РИА Новости исполнительный секретарь политсилы Влад Батрынча.

По его словам, президент Молдавии Майя Санду и все подконтрольные ей ведомства должны извиниться за "позорный спектакль, который был разыгран вчера", поскольку это "чисто политическая расправа".
Социалисты заявили, что протесты пройдут по всей стране.
"В стране наблюдается экономический кризис, растет уровень бедности, люди продолжают покидать родину, а правящий режим устраивает политические репрессии", — сказал корреспонденту РИА Новости депутат-социалист городского собрания Кишинева Александр Одинцов.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Додон призвал Соцпартию поддержать протесты для свержения власти в Молдавии
Накануне сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона на 72 часа. Власти подозревают его в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. Во вторник в доме бывшего лидера ПСРМ и страны прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже ПСРМ объявила о массовых протестах в среду.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".
Политик призвал сторонников ПСРМ поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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В миреИгорь ДодонМолдавияКишиневПСРМ
 
 
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