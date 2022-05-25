https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790476205.html

"Грозит 20 лет тюрьмы". Союзники Киева взялись за пророссийских политиков

"Грозит 20 лет тюрьмы". Союзники Киева взялись за пророссийских политиков - РИА Новости, 25.05.2022

"Грозит 20 лет тюрьмы". Союзники Киева взялись за пророссийских политиков

Президент Молдавии Майя Санду решила свести личные счеты с предшественником — Игорем Додоном, утверждают в Партии социалистов. Его обвинили в госизмене и... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:00

2022-05-25T08:00

2022-05-25T10:57

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Михаил Катков, Алена Казакова. Президент Молдавии Майя Санду решила свести личные счеты с предшественником — Игорем Додоном, утверждают в Партии социалистов. Его обвинили в госизмене и взятке, предположительно полученной в 2019-м от олигарха Владимира Плахотнюка. Однопартийцы призывают людей к массовым протестам, чтобы спасти своего лидера от 20-летнего тюремного срока.Символ коррупцииУголовное дело против бывшего президента Молдавии возбудили 18 мая. Четыре статьи: госизмена, пассивная коррупция, финансирование партии криминальной организацией и незаконное обогащение. "Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону", — сообщила представитель генпрокуратуры Марианна Керпек. Сорокасемилетнему политику грозит до 20 лет тюрьмы.Поводом послужила запись, которую депутат Юрий Реницэ опубликовал еще два года назад. На видео бизнесмен Владимир Плахотнюк пытается вручить Додону черный пакет с якобы крупной суммой. Президент ничего не взял, но сказал: "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу, потому что завтра у меня в пять часов вылет. В понедельник он должен выплатить зарплаты". Это получило широкую огласку и во многом помешало Додону избраться на второй срок. С тех пор за ним прочно закрепилось прозвище Кулек. Сам политик заявил, что видео смонтировал Плахотнюк, который в то время находился под пристальным вниманием силовиков. "Я говорил и раньше, что в разговорах с Плахотнюком тогда у каждого была своя тактика: я делал вид, что иду на сотрудничество, чтобы протянуть момент до того, как смогу действовать открыто и прямо и освободить страну из его плена. Плахотнюк же инсценировал разные провокации с пакетами, снимая это на камеру. Я не знаю, что было в том пакете, все это было постановкой специально для видеозаписи", — пояснил Додон.После публикации ролика началось расследование, но тогда Антикоррупционная прокуратура не выявила признаков преступления, и суд отказал в возбуждении дела. На прошлой неделе, 17 мая, Апелляционная палата Кишинева отменила постановление суда первой инстанции. Додон был президентом с 2016-го по 2020-й. Он взял курс на сотрудничество с Россией, часто встречался с Владимиром Путиным. Например, на Дне Победы в Москве в 2017-м молдавский лидер был единственным из иностранных глав государств. В преследовании политика Кремль видит опасную тенденцию к дискредитации сторонников "развития дружественных взаимовыгодных отношений с Россией". "Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается Плахотнюка, то в Молдавии он стал символом коррупции. Олигарх покинул страну сразу после публикации видео с "кульком". В отношении его возбудили уголовные дела и в России. В ноябре 2017-го Басманный суд заочно арестовал бизнесмена по обвинению в организации убийства.Подарок президентуЗадержание Додона совпало с 50-летним юбилеем действующего президента Майи Санду, которая сейчас находится в Вашингтоне. В Партии социалистов обыски в доме бывшего главы государства назвали подарком к ее дню рождения. "Это дешевое шоу, власть борется с оппозицией", — подчеркнул исполнительный секретарь партии Влад Батрынча. У парламента собрались люди с плакатами: "Нет диктатуре в стиле Плахотнюка", "Требуем остановить политический беспредел". Протестующие считают, что власти попросту хотят отвлечь внимание населения от более важных проблем.Действительно, в стране обострились экономический и газовый кризисы. Фермеры грозят уличными акциями: из-за взлетевших цен на удобрения посевная кампания под угрозой.В последние месяцы Додон активно критиковал правительство. "Многие страны мира — основные производители пшеницы — решили запретить ее экспорт. Нужно признать, что нас ждет продовольственный кризис в конце этого — начале следующего года", — указывал он.Кроме того, экс-президент не соглашался с антироссийской риторикой, и его даже оштрафовали на 470 долларов за то, что 9 мая он появился на улице с георгиевской ленточкой на груди.Молдавский политолог Игорь Тулянцев считает дело Додона политической расправой. "Если бы речь шла действительно о коррупции, то не приписывали бы госизмену. Этим задержанием молдавская власть прикрывает бардак в стране. Цены на энергоносители превысили исторический максимум, бензин стоит уже 1,5 евро. Мы несемся в экономическую пропасть", — говорит он."Двух зайцев одним Додоном""Расследование может затянуться не на один год. Общество знает, что видео достоверно, но реально ли приобщить его к делу? Три года назад прокуратура отказалась отправлять запись на экспертизу, потому что съемку не согласовали с силовиками. Многие эпизоды сейчас сложно доказать", — отмечает политолог Виталий Андреевский. Тем не менее, продолжает он, массовых протестов ждать не стоит. Рейтинг Додона не более 20 процентов. "В основном это люди старшего поколения, которых трудно мобилизовать. Кроме того, скоро лето, многие разъедутся. Осенью еще был бы шанс раскрутить протестную волну, сейчас практически невозможно", — поясняет собеседник РИА Новости."Дело Додона" держали под рукой до благоприятного момента, и, очевидно, он наступил", — указывает политолог Наталья Харитонова. В Молдавии большие проблемы с энергетикой и сельским хозяйством, инфляция зашкаливает. А на внешнем контуре — попытки Запада втянуть в украинский конфликт Молдавию. "И если Кишиневу пока удавалось лавировать, оставаясь в стороне, сейчас ситуация резко меняется. Власть, у которой и без того низкие рейтинги, может пойти на непопулярные меры и резкие шаги в относительно спокойной обстановке", — рассуждает эксперт. По ее мнению, уголовное дело против бывшего президента призвано решить две задачи: ослабить оппозицию и критику властей, а также завладеть вниманием населения. Так что итоги расследования не столь важны. Главное — максимальный резонанс.

https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html

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в мире, майя санду, молдавия, россия, владимир плахотнюк, кишинев, владимир путин, игорь додон