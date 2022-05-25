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Европе предрекли беспорядочную волну голодных мигрантов - РИА Новости, 25.05.2022
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Европе предрекли беспорядочную волну голодных мигрантов
Европе предрекли беспорядочную волну голодных мигрантов - РИА Новости, 25.05.2022
Европе предрекли беспорядочную волну голодных мигрантов
Спровоцированная голодом миграция людей из Африки и Ближнего Востока в Европу будет "не такой уж управляемой" и "беспорядочной", заявил заместитель председателя РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:40
2022-05-25T15:17
европа
миграция
продовольствие
еврокомиссия
украина
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москва
экономика
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МОСКВА, 25 мая — РИА новости. Спровоцированная голодом миграция людей из Африки и Ближнего Востока в Европу будет "не такой уж управляемой" и "беспорядочной", заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью для Bloomberg.Огромная новая волна мигрантов, куда более хаотичная, чем украинская, может возникнуть на фоне возможного продовольственного кризиса. Евросоюз ожидает, что в таком случае люди с Ближнего Востока и из Африки двинутся в первую очередь на север, в том числе на лодках. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы этого избежать", — сказал он.По мнению чиновника, разблокировка украинских портов не спасет от проблемы с переселенцами, но даст позитивный сигнал для рынка и поможет начать смягчать последствия кризиса.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.По словам официального представителя Всемирной продовольственной программы ООН Томсона Пири, ситуация на Украине может привести к глобальному голоду. Он отметил, что бассейн Черного моря — один из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов мировой торговли кукурузой и 76 процентов поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в движении товаров грозят ростом цен.В российском МИД, в свою очередь, подчеркивали, что Москва не препятствует экспорту зерна с Украины: логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали свои морские порты.
https://ria.ru/20220331/bezhentsy-1781129438.html
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европа, миграция, продовольствие, еврокомиссия, украина, оон, москва, экономика
13:40 25.05.2022 (обновлено: 15:17 25.05.2022)
 
Европе предрекли беспорядочную волну голодных мигрантов

Зампредседателя Еврокомиссии Схинас предрек волну миграции с Ближнего Востока и из Африки

© РИА Новости / Сергей Строителев / Перейти в фотобанкБеженцы из Сирии в Мюнхене
Беженцы из Сирии в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Строителев
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Беженцы из Сирии в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА новости. Спровоцированная голодом миграция людей из Африки и Ближнего Востока в Европу будет "не такой уж управляемой" и "беспорядочной", заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью для Bloomberg.
Огромная новая волна мигрантов, куда более хаотичная, чем украинская, может возникнуть на фоне возможного продовольственного кризиса. Евросоюз ожидает, что в таком случае люди с Ближнего Востока и из Африки двинутся в первую очередь на север, в том числе на лодках. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы этого избежать", — сказал он.
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По мнению чиновника, разблокировка украинских портов не спасет от проблемы с переселенцами, но даст позитивный сигнал для рынка и поможет начать смягчать последствия кризиса.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.
По словам официального представителя Всемирной продовольственной программы ООН Томсона Пири, ситуация на Украине может привести к глобальному голоду. Он отметил, что бассейн Черного моря — один из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов мировой торговли кукурузой и 76 процентов поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в движении товаров грозят ростом цен.
В российском МИД, в свою очередь, подчеркивали, что Москва не препятствует экспорту зерна с Украины: логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали свои морские порты.
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ЕвропаМиграцияПродовольствиеЕврокомиссияУкраинаООНМоскваЭкономика
 
 
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