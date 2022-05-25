13:40 25.05.2022 (обновлено: 15:17 25.05.2022)
Европе предрекли беспорядочную волну голодных мигрантов
Зампредседателя Еврокомиссии Схинас предрек волну миграции с Ближнего Востока и из Африки
Беженцы из Сирии в Мюнхене. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА новости. Спровоцированная голодом миграция людей из Африки и Ближнего Востока в Европу будет "не такой уж управляемой" и "беспорядочной", заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью для Bloomberg.
Огромная новая волна мигрантов, куда более хаотичная, чем украинская, может возникнуть на фоне возможного продовольственного кризиса. Евросоюз ожидает, что в таком случае люди с Ближнего Востока и из Африки двинутся в первую очередь на север, в том числе на лодках. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы этого избежать", — сказал он.
По мнению чиновника, разблокировка украинских портов не спасет от проблемы с переселенцами, но даст позитивный сигнал для рынка и поможет начать смягчать последствия кризиса.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.
По словам официального представителя Всемирной продовольственной программы ООН Томсона Пири, ситуация на Украине может привести к глобальному голоду. Он отметил, что бассейн Черного моря — один из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов мировой торговли кукурузой и 76 процентов поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в движении товаров грозят ростом цен.
В российском МИД, в свою очередь, подчеркивали, что Москва не препятствует экспорту зерна с Украины: логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали свои морские порты.