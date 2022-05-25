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Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявил МИД - РИА Новости, 25.05.2022
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Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявил МИД
Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявил МИД - РИА Новости, 25.05.2022
Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявил МИД
Москва не рассматривает возможность обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:20
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в мире
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украина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва не рассматривает возможность обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет",- сказал Руденко журналистам.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:20 25.05.2022 (обновлено: 11:30 25.05.2022)
 
Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявил МИД

МИД: Москва не рассматривает возможность обмена украинского политика Медведчука

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва не рассматривает возможность обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет",- сказал Руденко журналистам.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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