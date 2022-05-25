https://ria.ru/20220525/medvedchuk-1790571392.html
Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявил МИД
Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявил МИД - РИА Новости, 25.05.2022
Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявил МИД
Москва не рассматривает возможность обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:20
2022-05-25T11:20
2022-05-25T11:30
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украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва не рассматривает возможность обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет",- сказал Руденко журналистам.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/azovstal-1790144283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:20 25.05.2022 (обновлено: 11:30 25.05.2022)
Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявил МИД
МИД: Москва не рассматривает возможность обмена украинского политика Медведчука