https://ria.ru/20220525/medvedchuk-1790571392.html

Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявил МИД

Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявил МИД - РИА Новости, 25.05.2022

Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука, заявил МИД

Москва не рассматривает возможность обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:20

2022-05-25T11:20

2022-05-25T11:30

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва не рассматривает возможность обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет",- сказал Руденко журналистам.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/azovstal-1790144283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)