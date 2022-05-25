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Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 430 человек - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/mariupol-1790538685.html
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 430 человек
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 430 человек - РИА Новости, 25.05.2022
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 430 человек
Более 430 человек, включая 42 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщил в среду штаб... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:16
2022-05-25T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
александр семенов (батальон "восток")
владимир путин
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Более 430 человек, включая 42 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск) 24 мая до 08:00 25 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 435 человек, включая 42 ребенка", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 36 285 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/evakuatsiya-1790506818.html
https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790512733.html
мариуполь
донецкая народная республика
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в мире, мариуполь, александр семенов (батальон "восток"), владимир путин, донецкая народная республика, украина
09:16 25.05.2022 (обновлено: 09:27 25.05.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 430 человек

В ДНР заявили, что из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 430 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители готовят еду в полевой кухне, которую им оставили волонтеры, во дворе разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя
Жители готовят еду в полевой кухне, которую им оставили волонтеры, во дворе разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жители готовят еду в полевой кухне, которую им оставили волонтеры, во дворе разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Более 430 человек, включая 42 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск) 24 мая до 08:00 25 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 435 человек, включая 42 ребенка", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Автобусы с беженцами - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 21:57Специальная военная операция на Украине
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще более 17,5 тысячи человек
Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 36 285 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российский военнослужащий в морском порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 23:32Специальная военная операция на Украине
День 90-й спецоперации России: порт в Мариуполе разминирован
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольАлександр Семенов (батальон "Восток")Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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