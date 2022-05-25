https://ria.ru/20220525/mariupol-1790538685.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 430 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 430 человек - РИА Новости, 25.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 430 человек

Более 430 человек, включая 42 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщил в среду штаб... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:16

2022-05-25T09:16

2022-05-25T09:27

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

александр семенов (батальон "восток")

владимир путин

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Более 430 человек, включая 42 детей, эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за минувшие сутки, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск) 24 мая до 08:00 25 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 435 человек, включая 42 ребенка", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 36 285 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/evakuatsiya-1790506818.html

https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790512733.html

мариуполь

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, александр семенов (батальон "восток"), владимир путин, донецкая народная республика, украина