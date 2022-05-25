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Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР - РИА Новости, 25.05.2022
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Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР
Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР - РИА Новости, 25.05.2022
Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР
Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T06:07
2022-05-25T06:08
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
луганская народная республика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.Комментируя вопрос о сроках открытия Русского дома в республике, Примаков сказал, что пока не может ответить.Русский дом в ДНР был открыт в конце ноября прошлого года.Ранее Примаков в беседе с РИА Новости пояснил, что Русская гуманитарная миссия открыла Русский дом в Донецке еще на той стадии, когда официального признания не было, и они будут институционализировать работу культурного центра. Сейчас Русский дом существует не на государственных началах, но признание суверенитета ДНР состоялось и происходит процесс обмена нотами, отметил он.
https://ria.ru/20220525/osvobozhdenie-1790523569.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), луганская народная республика
06:07 25.05.2022 (обновлено: 06:08 25.05.2022)
 
Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР

Глава Россотрудничества Примаков: идет работа над открытием Русского дома в ЛНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"В ДНР есть Русский дом. В ЛНР идет работа над открытием", - сказал он в беседе с агентством.
Комментируя вопрос о сроках открытия Русского дома в республике, Примаков сказал, что пока не может ответить.
Русский дом в ДНР был открыт в конце ноября прошлого года.
Ранее Примаков в беседе с РИА Новости пояснил, что Русская гуманитарная миссия открыла Русский дом в Донецке еще на той стадии, когда официального признания не было, и они будут институционализировать работу культурного центра. Сейчас Русский дом существует не на государственных началах, но признание суверенитета ДНР состоялось и происходит процесс обмена нотами, отметил он.
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