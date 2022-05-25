https://ria.ru/20220525/lnr-1790526476.html

Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР

Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР - РИА Новости, 25.05.2022

Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР

Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T06:07

2022-05-25T06:07

2022-05-25T06:08

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россотрудничество ведет работу над открытием Русского дома в ЛНР, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.Комментируя вопрос о сроках открытия Русского дома в республике, Примаков сказал, что пока не может ответить.Русский дом в ДНР был открыт в конце ноября прошлого года.Ранее Примаков в беседе с РИА Новости пояснил, что Русская гуманитарная миссия открыла Русский дом в Донецке еще на той стадии, когда официального признания не было, и они будут институционализировать работу культурного центра. Сейчас Русский дом существует не на государственных началах, но признание суверенитета ДНР состоялось и происходит процесс обмена нотами, отметил он.

https://ria.ru/20220525/osvobozhdenie-1790523569.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

луганская народная республика

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), луганская народная республика