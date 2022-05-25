https://ria.ru/20220525/lgoty-1790639323.html
Правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям
Правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям - РИА Новости, 25.05.2022
Правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям
Правительство РФ предлагает снизить с 90% до 70% порог дохода от IT-деятельности, при котором компания может рассчитывать на льготы, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:27
2022-05-25T15:27
2022-05-25T15:27
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ предлагает снизить с 90% до 70% порог дохода от IT-деятельности, при котором компания может рассчитывать на льготы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Снижены для них (IT-отрасль) и тарифы страховых взносов. Согласно действующему законодательству, льготы доступны российским организациям, получающим 90% дохода от IT-деятельности. Поправками, которые сегодня рассмотрим, предлагается снизить этот порог до 70%, а также отменить требование по минимальной численности сотрудников", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, правительство рф
Правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям
Мишустин: правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям до 70%