https://ria.ru/20220525/lgoty-1790639323.html

Правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям

Правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям - РИА Новости, 25.05.2022

Правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям

Правительство РФ предлагает снизить с 90% до 70% порог дохода от IT-деятельности, при котором компания может рассчитывать на льготы, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:27

2022-05-25T15:27

2022-05-25T15:27

экономика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ предлагает снизить с 90% до 70% порог дохода от IT-деятельности, при котором компания может рассчитывать на льготы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Снижены для них (IT-отрасль) и тарифы страховых взносов. Согласно действующему законодательству, льготы доступны российским организациям, получающим 90% дохода от IT-деятельности. Поправками, которые сегодня рассмотрим, предлагается снизить этот порог до 70%, а также отменить требование по минимальной численности сотрудников", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.

https://ria.ru/20220516/kreditovanie-1788795397.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, правительство рф