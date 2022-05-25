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Правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям - РИА Новости, 25.05.2022
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Правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям
Правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям - РИА Новости, 25.05.2022
Правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям
Правительство РФ предлагает снизить с 90% до 70% порог дохода от IT-деятельности, при котором компания может рассчитывать на льготы, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:27
2022-05-25T15:27
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ предлагает снизить с 90% до 70% порог дохода от IT-деятельности, при котором компания может рассчитывать на льготы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Снижены для них (IT-отрасль) и тарифы страховых взносов. Согласно действующему законодательству, льготы доступны российским организациям, получающим 90% дохода от IT-деятельности. Поправками, которые сегодня рассмотрим, предлагается снизить этот порог до 70%, а также отменить требование по минимальной численности сотрудников", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
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экономика, михаил мишустин, правительство рф
15:27 25.05.2022
 
Правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям

Мишустин: правительство предложило снизить порог дохода от IT для льгот компаниям до 70%

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ предлагает снизить с 90% до 70% порог дохода от IT-деятельности, при котором компания может рассчитывать на льготы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Снижены для них (IT-отрасль) и тарифы страховых взносов. Согласно действующему законодательству, льготы доступны российским организациям, получающим 90% дохода от IT-деятельности. Поправками, которые сегодня рассмотрим, предлагается снизить этот порог до 70%, а также отменить требование по минимальной численности сотрудников", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 13:59
Минцифры начало отбор банков для льготного кредитования IT-компаний
 
ЭкономикаМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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