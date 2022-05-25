https://ria.ru/20220525/leps-1790658082.html

Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации

Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации - РИА Новости, 25.05.2022

Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Государственного кремлевского дворца (ГКД) взыскала с ООО "Продюсерский... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:29

2022-05-25T16:29

2022-05-25T16:29

шоубиз

знаменитости

григорий лепс

юрий антонов

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761964889_0:0:2522:1418_1920x0_80_0_0_9b7e100ff45b6eb6226fcfd39bff01bd.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Государственного кремлевского дворца (ГКД) взыскала с ООО "Продюсерский центр Григория Лепса" около двух миллионов рублей неустойки за отмененный концерт Юрия Антонова.Решение было принято еще в марте, однако затем компания Лепса решила обжаловать взыскание. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу, после чего решение вступило в законную силу.ГКД и компания Лепса в 2019 году заключили договор на проведение "Юбилейного вечера Юрия Антонова". Согласно условиям, продюсерский центр должен был перевести истцу аванс в размере около двух миллионов рублей.Ровно в таком же размере стороны согласовали неустойку, которую организатор концерта обязался заплатить ГКД в случае переноса или отказа от проведения концерта, а также в случае неперечисления авансового платежа.В итоге сумму ответчик так и не перечислил, а концерт так и не состоялся. Сперва мероприятие перенесли, а затем отменили, объяснив решение коронавирусными ограничениями. Но суд согласился с доводами истца, пояснившего, что зрелищные мероприятия в согласованные даты не были запрещены, огранивалось только количество зрителей – до 50% от вместимости зала.

https://ria.ru/20220511/leps-1787931680.html

https://ria.ru/20220525/efremov-1790608759.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, григорий лепс, юрий антонов, шоу-бизнес