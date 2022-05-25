https://ria.ru/20220525/leps-1790658082.html
Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации
Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации - РИА Новости, 25.05.2022
Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Государственного кремлевского дворца (ГКД) взыскала с ООО "Продюсерский... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:29
2022-05-25T16:29
2022-05-25T16:29
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Государственного кремлевского дворца (ГКД) взыскала с ООО "Продюсерский центр Григория Лепса" около двух миллионов рублей неустойки за отмененный концерт Юрия Антонова.Решение было принято еще в марте, однако затем компания Лепса решила обжаловать взыскание. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу, после чего решение вступило в законную силу.ГКД и компания Лепса в 2019 году заключили договор на проведение "Юбилейного вечера Юрия Антонова". Согласно условиям, продюсерский центр должен был перевести истцу аванс в размере около двух миллионов рублей.Ровно в таком же размере стороны согласовали неустойку, которую организатор концерта обязался заплатить ГКД в случае переноса или отказа от проведения концерта, а также в случае неперечисления авансового платежа.В итоге сумму ответчик так и не перечислил, а концерт так и не состоялся. Сперва мероприятие перенесли, а затем отменили, объяснив решение коронавирусными ограничениями. Но суд согласился с доводами истца, пояснившего, что зрелищные мероприятия в согласованные даты не были запрещены, огранивалось только количество зрителей – до 50% от вместимости зала.
https://ria.ru/20220511/leps-1787931680.html
https://ria.ru/20220525/efremov-1790608759.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, григорий лепс, юрий антонов, шоу-бизнес
Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации
Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации за сорванный концерт
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Государственного кремлевского дворца (ГКД) взыскала с ООО "Продюсерский центр Григория Лепса" около двух миллионов рублей неустойки за отмененный концерт Юрия Антонова.
Решение было принято еще в марте, однако затем компания Лепса решила обжаловать взыскание. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу, после чего решение вступило в законную силу.
ГКД и компания Лепса в 2019 году заключили договор на проведение "Юбилейного вечера Юрия Антонова". Согласно условиям, продюсерский центр должен был перевести истцу аванс в размере около двух миллионов рублей.
Ровно в таком же размере стороны согласовали неустойку, которую организатор концерта обязался заплатить ГКД в случае переноса или отказа от проведения концерта, а также в случае неперечисления авансового платежа.
В итоге сумму ответчик так и не перечислил, а концерт так и не состоялся. Сперва мероприятие перенесли, а затем отменили, объяснив решение коронавирусными ограничениями. Но суд согласился с доводами истца, пояснившего, что зрелищные мероприятия в согласованные даты не были запрещены, огранивалось только количество зрителей – до 50% от вместимости зала.