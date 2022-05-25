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Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации - РИА Новости, 25.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220525/leps-1790658082.html
Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации
Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации - РИА Новости, 25.05.2022
Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Государственного кремлевского дворца (ГКД) взыскала с ООО "Продюсерский... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:29
2022-05-25T16:29
шоубиз
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григорий лепс
юрий антонов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Государственного кремлевского дворца (ГКД) взыскала с ООО "Продюсерский центр Григория Лепса" около двух миллионов рублей неустойки за отмененный концерт Юрия Антонова.Решение было принято еще в марте, однако затем компания Лепса решила обжаловать взыскание. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу, после чего решение вступило в законную силу.ГКД и компания Лепса в 2019 году заключили договор на проведение "Юбилейного вечера Юрия Антонова". Согласно условиям, продюсерский центр должен был перевести истцу аванс в размере около двух миллионов рублей.Ровно в таком же размере стороны согласовали неустойку, которую организатор концерта обязался заплатить ГКД в случае переноса или отказа от проведения концерта, а также в случае неперечисления авансового платежа.В итоге сумму ответчик так и не перечислил, а концерт так и не состоялся. Сперва мероприятие перенесли, а затем отменили, объяснив решение коронавирусными ограничениями. Но суд согласился с доводами истца, пояснившего, что зрелищные мероприятия в согласованные даты не были запрещены, огранивалось только количество зрителей – до 50% от вместимости зала.
https://ria.ru/20220511/leps-1787931680.html
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знаменитости, григорий лепс, юрий антонов, шоу-бизнес
16:29 25.05.2022
 
Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации

Антонов получит от Лепса два миллиона рублей компенсации за сорванный концерт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Государственного кремлевского дворца (ГКД) взыскала с ООО "Продюсерский центр Григория Лепса" около двух миллионов рублей неустойки за отмененный концерт Юрия Антонова.
Решение было принято еще в марте, однако затем компания Лепса решила обжаловать взыскание. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу, после чего решение вступило в законную силу.
ГКД и компания Лепса в 2019 году заключили договор на проведение "Юбилейного вечера Юрия Антонова". Согласно условиям, продюсерский центр должен был перевести истцу аванс в размере около двух миллионов рублей.
Певец Григорий Лепс перед началом весеннего концерта в Музее победы в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 15:57Шоубиз
Суд в Москве взыскал с Лепса более 50 миллионов рублей
Ровно в таком же размере стороны согласовали неустойку, которую организатор концерта обязался заплатить ГКД в случае переноса или отказа от проведения концерта, а также в случае неперечисления авансового платежа.
В итоге сумму ответчик так и не перечислил, а концерт так и не состоялся. Сперва мероприятие перенесли, а затем отменили, объяснив решение коронавирусными ограничениями. Но суд согласился с доводами истца, пояснившего, что зрелищные мероприятия в согласованные даты не были запрещены, огранивалось только количество зрителей – до 50% от вместимости зала.
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