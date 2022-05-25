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МККК прекратил поставки в медучреждения ДНР и ЛНР жизненно важных лекарств
МККК прекратил поставки в медучреждения ДНР и ЛНР жизненно важных лекарств - РИА Новости, 25.05.2022
МККК прекратил поставки в медучреждения ДНР и ЛНР жизненно важных лекарств
МО РФ: МККК ПОД ПРЕДЛОГОМ ЯКОБЫ НЕСТАБИЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В ДОНБАССЕ ПРЕКРАТИЛ ПОСТАВКИ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ДНР И ЛНР ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ. РИА Новости, 25.05.2022
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специальная военная операция на украине
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РИА Новости. МО РФ: МККК ПОД ПРЕДЛОГОМ ЯКОБЫ НЕСТАБИЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В ДОНБАССЕ ПРЕКРАТИЛ ПОСТАВКИ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ДНР И ЛНР ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ.
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Минобороны: МККК прекратил поставки в медучреждения ДНР и ЛНР жизненно важных лекарств