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Москва закупила лекарства почти на 1,3 миллиарда рублей на 2022 год - РИА Новости, 25.05.2022
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Москва закупила лекарства почти на 1,3 миллиарда рублей на 2022 год
Москва закупила лекарства почти на 1,3 миллиарда рублей на 2022 год - РИА Новости, 25.05.2022
Москва закупила лекарства почти на 1,3 миллиарда рублей на 2022 год
Столица закупила по офсетным контрактам лекарств на 2022 год почти на 1,3 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:22
2022-05-25T08:22
москва
экономика
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Столица закупила по офсетным контрактам лекарств на 2022 год почти на 1,3 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра."В 2017 году Москва первой в России стала заключать офсетные контракты с инвесторами в сфере производства фармацевтической продукции, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь. Сегодня мы лидеры в этой области - заключено пять таких контрактов, что в том числе помогает нам в полной мере выполнять все принятые ранее программы в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Пл ее словам, столица закупила по офсетным контрактам на этот год лекарств почти на 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, фармпредприятия, которые работают по соглашениям о локализации производства в обмен на гарантированные поставки продукции для государственных нужд, направили в медучреждения Москвы продукцию почти на 600 миллионов рублейОна также добавила, что в рамках контрактов с начала этого года партнеры поставили около 85 тысяч упаковок лекарств в медорганизации департамента здравоохранения Москвы на сумму около 600 миллионов рублей. Кроме того, поставки препаратов были по таким нозологиям, как "рассеянный склероз, онкология и онкогематология, неврология, ревматология, и другие".По словам заммэра, в Москве создано несколько дополнительных производственных площадок по выпуску лекарственных препаратов и медицинских изделий в рамках программы по сосредоточению фармацевтического производства. При этом производители обязуются обеспечить поставку продукции не менее заранее оговоренных объемов."Москва активно развивает практику заключения офсетных контрактов, которая позволяет решать важные инфраструктурные задачи с помощью частных инвестиций. Такой контракт предусматривает, что инвестор открывает в городе новое производство или модернизирует существующее, а Москва взамен гарантирует ему сбыт произведенной продукции в течение длительного периода. Всего в городе подписано пять офсетных контрактов, четыре из которых в медицинской сфере. Совокупный объем частных инвестиций по ним составляет 12,9 миллиарда рублей. Столица в свою очередь закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей", - сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В сообщении отмечается, что на данный момент лекарства и медизделия в рамках офсетных контрактов для столичного здравоохранения поставляют ЗАО "Биокад" и ООО "Гемамед". В течение этого и следующего года к ним присоединятся ООО "Р-Опра" и Московский эндокринный завод.Кроме того, в Москве подписан офсетный контракт на поставку детского питания и питания для беременных женщин для городских молочно-раздаточных пунктов.
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москва, экономика, анастасия ракова , здоровье - общество
08:22 25.05.2022
 
Москва закупила лекарства почти на 1,3 миллиарда рублей на 2022 год

Москва закупила по офсетным контрактам лекарства почти на 1,3 миллиарда рублей на 2022 год

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Столица закупила по офсетным контрактам лекарств на 2022 год почти на 1,3 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра.
"В 2017 году Москва первой в России стала заключать офсетные контракты с инвесторами в сфере производства фармацевтической продукции, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь. Сегодня мы лидеры в этой области - заключено пять таких контрактов, что в том числе помогает нам в полной мере выполнять все принятые ранее программы в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Пл ее словам, столица закупила по офсетным контрактам на этот год лекарств почти на 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, фармпредприятия, которые работают по соглашениям о локализации производства в обмен на гарантированные поставки продукции для государственных нужд, направили в медучреждения Москвы продукцию почти на 600 миллионов рублей
Она также добавила, что в рамках контрактов с начала этого года партнеры поставили около 85 тысяч упаковок лекарств в медорганизации департамента здравоохранения Москвы на сумму около 600 миллионов рублей. Кроме того, поставки препаратов были по таким нозологиям, как "рассеянный склероз, онкология и онкогематология, неврология, ревматология, и другие".
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По словам заммэра, в Москве создано несколько дополнительных производственных площадок по выпуску лекарственных препаратов и медицинских изделий в рамках программы по сосредоточению фармацевтического производства. При этом производители обязуются обеспечить поставку продукции не менее заранее оговоренных объемов.
"Москва активно развивает практику заключения офсетных контрактов, которая позволяет решать важные инфраструктурные задачи с помощью частных инвестиций. Такой контракт предусматривает, что инвестор открывает в городе новое производство или модернизирует существующее, а Москва взамен гарантирует ему сбыт произведенной продукции в течение длительного периода. Всего в городе подписано пять офсетных контрактов, четыре из которых в медицинской сфере. Совокупный объем частных инвестиций по ним составляет 12,9 миллиарда рублей. Столица в свою очередь закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей", - сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В сообщении отмечается, что на данный момент лекарства и медизделия в рамках офсетных контрактов для столичного здравоохранения поставляют ЗАО "Биокад" и ООО "Гемамед". В течение этого и следующего года к ним присоединятся ООО "Р-Опра" и Московский эндокринный завод.
Кроме того, в Москве подписан офсетный контракт на поставку детского питания и питания для беременных женщин для городских молочно-раздаточных пунктов.
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