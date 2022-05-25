https://ria.ru/20220525/lavrov-1790649725.html
Выступление Лаврова ко Дню Африки. Прямая трансляция
Выступление Лаврова ко Дню Африки. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.05.2022
Выступление Лаврова ко Дню Африки. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на мероприятии, посвященному Дню Африки. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:00
2022-05-25T16:00
2022-05-25T16:23
в мире
африка
сергей лавров
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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на мероприятии, посвященному Дню Африки.
африка
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE Выступление Лаврова ко дню Африки
Выступление Лаврова ко дню Африки
2022-05-25T16:00
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PT10M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, сергей лавров, видео
Выступление Лаврова ко Дню Африки. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на мероприятии, посвященному Дню Африки.
2022-05-25T16:00
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PT10M53S
16:00 25.05.2022 (обновлено: 16:23 25.05.2022)
Выступление Лаврова ко Дню Африки. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на мероприятии, посвященному Дню Африки.