https://ria.ru/20220525/ksir-1790516620.html

СМИ: Байден отказался исключить КСИР из списка террористических организаций

СМИ: Байден отказался исключить КСИР из списка террористических организаций - РИА Новости, 25.05.2022

СМИ: Байден отказался исключить КСИР из списка террористических организаций

Президент США Джо Байден принял решение оставить Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в списке террористических организаций,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T00:29

2022-05-25T00:29

2022-05-25T00:29

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял решение оставить Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в списке террористических организаций, пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.В марте портал Axios сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность убрать КСИР из списка террористических организаций в обмен на обязательство со стороны Тегерана перейти к деэскалации в регионе. Позднее портал, ссылаясь на источники, писал, что администрация США может ужесточить позицию по вопросу об исключении КСИР из списка террористических организаций из-за несогласия Тегерана с выдвигаемыми требованиями и внутреннего давления.По мнению газеты, такое решение Белого дома может усложнить восстановление ядерной сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20220519/lavrov-1789478780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, иран, джо байден