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СМИ: Байден отказался исключить КСИР из списка террористических организаций - РИА Новости, 25.05.2022
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СМИ: Байден отказался исключить КСИР из списка террористических организаций
СМИ: Байден отказался исключить КСИР из списка террористических организаций - РИА Новости, 25.05.2022
СМИ: Байден отказался исключить КСИР из списка террористических организаций
Президент США Джо Байден принял решение оставить Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в списке террористических организаций,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T00:29
2022-05-25T00:29
в мире
сша
иран
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял решение оставить Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в списке террористических организаций, пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.В марте портал Axios сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность убрать КСИР из списка террористических организаций в обмен на обязательство со стороны Тегерана перейти к деэскалации в регионе. Позднее портал, ссылаясь на источники, писал, что администрация США может ужесточить позицию по вопросу об исключении КСИР из списка террористических организаций из-за несогласия Тегерана с выдвигаемыми требованиями и внутреннего давления.По мнению газеты, такое решение Белого дома может усложнить восстановление ядерной сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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в мире, сша, иран, джо байден
00:29 25.05.2022
 
СМИ: Байден отказался исключить КСИР из списка террористических организаций

Politico: Байден отказался от идеи исключить КСИР из списка террористических организаций

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял решение оставить Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в списке террористических организаций, пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.
В марте портал Axios сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность убрать КСИР из списка террористических организаций в обмен на обязательство со стороны Тегерана перейти к деэскалации в регионе. Позднее портал, ссылаясь на источники, писал, что администрация США может ужесточить позицию по вопросу об исключении КСИР из списка террористических организаций из-за несогласия Тегерана с выдвигаемыми требованиями и внутреннего давления.
"Другой человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что Байден сообщил о своем решении во время телефонного разговора 24 апреля с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, добавив, что решение было передано как совершенно окончательное и что окно для иранских уступок закрыто", - пишет издание.
По мнению газеты, такое решение Белого дома может усложнить восстановление ядерной сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:39
Лавров и глава МИД Ирана обсудили восстановление СВПД и ситуацию на Украине
 
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