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Более 22 процентов получателей соцконтракта преодолели порог бедности - РИА Новости, 25.05.2022
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Более 22 процентов получателей соцконтракта преодолели порог бедности
Более 22 процентов получателей соцконтракта преодолели порог бедности - РИА Новости, 25.05.2022
Более 22 процентов получателей соцконтракта преодолели порог бедности
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что 22,5% получателей социального контракта в России смогли преодолеть порог бедности. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:36
2022-05-25T18:54
общество
антон котяков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что 22,5% получателей социального контракта в России смогли преодолеть порог бедности.По его словам, за 2021 год были заключены 282 тысячи контрактов, которые охватили 980 тысяч россиян. Более половины граждан, заключивших социальный контракт, смогли увеличь свои доходы. По словам министра, не изменились доходы в основном у тех граждан, которые заключали соцконтракт в рамках разовой помощи."Из числа тех граждан... которые получали меры в рамках соцконтракта, 22,5% получателей от общего числа получателей на сегодняшний день смогли преодолеть порог бедности и формировать уровень среднедушевого дохода на каждого члена семьи выше, чем один прожиточный минимум", - сказал Котяков на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит в среду президент РФ Владимир Путин.Социальный контракт – механизм государственной социальной помощи, направленный на поддержку нуждающихся семей и граждан. Использовать социальный контракт можно по ряду направлений, в том числе для поиска работы, открытия своего дела, развития личного подсобного хозяйства и преодоления трудной жизненной ситуации.
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общество, антон котяков
18:36 25.05.2022 (обновлено: 18:54 25.05.2022)
 
Более 22 процентов получателей соцконтракта преодолели порог бедности

Более 22 процентов получателей социального контракта в России преодолели порог бедности

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что 22,5% получателей социального контракта в России смогли преодолеть порог бедности.
По его словам, за 2021 год были заключены 282 тысячи контрактов, которые охватили 980 тысяч россиян. Более половины граждан, заключивших социальный контракт, смогли увеличь свои доходы. По словам министра, не изменились доходы в основном у тех граждан, которые заключали соцконтракт в рамках разовой помощи.
"Из числа тех граждан... которые получали меры в рамках соцконтракта, 22,5% получателей от общего числа получателей на сегодняшний день смогли преодолеть порог бедности и формировать уровень среднедушевого дохода на каждого члена семьи выше, чем один прожиточный минимум", - сказал Котяков на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит в среду президент РФ Владимир Путин.
Социальный контракт – механизм государственной социальной помощи, направленный на поддержку нуждающихся семей и граждан. Использовать социальный контракт можно по ряду направлений, в том числе для поиска работы, открытия своего дела, развития личного подсобного хозяйства и преодоления трудной жизненной ситуации.
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ОбществоАнтон Котяков
 
 
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