Рейтинг@Mail.ru
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе - РИА Новости, 25.05.2022
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе
Коронавирус, вероятно, будет периодически о себе напоминать, он никуда не денется, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:01
2022-05-25T17:11
распространение коронавируса
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирусы
вероника скворцова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/49/1563764924_0:191:1943:1283_1920x0_80_0_0_15159418f9adc635ef6801b834b0210d.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус, вероятно, будет периодически о себе напоминать, он никуда не денется, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. "Коронавирус, безусловно, никуда не денется, он будет периодически, скорее всего, о себе напоминать", - сказала Скворцова в эфире канала "Вместе РФ".Она отметила, что вакцина "Конвасэл", которую разработали специалисты ФМБА, - долгодействующая. Медики наблюдают за всеми привитыми ей в рамках клинических исследований уже более 6 месяцев и за это время защитные свойства препарата не снизились. Ни один из участников исследования не заболел COVID-19, у одного добровольца был положительный тест, но симптомов болезни не было, уточнила Скворцова.
https://ria.ru/20220525/konvasel-1790589995.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/49/1563764924_0:0:1909:1431_1920x0_80_0_0_44c1aef08193742b2155a9bbb97e942b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, вероника скворцова
17:01 25.05.2022 (обновлено: 17:11 25.05.2022)
 
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе

Глава ФМБА Скворцова: коронавирус, скорее всего, будет периодически напоминать о себе

© РИА Новости / Алексей НикольскийВероника Скворцова
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Вероника Скворцова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус, вероятно, будет периодически о себе напоминать, он никуда не денется, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"Коронавирус, безусловно, никуда не денется, он будет периодически, скорее всего, о себе напоминать", - сказала Скворцова в эфире канала "Вместе РФ".
Она отметила, что вакцина "Конвасэл", которую разработали специалисты ФМБА, - долгодействующая. Медики наблюдают за всеми привитыми ей в рамках клинических исследований уже более 6 месяцев и за это время защитные свойства препарата не снизились. Ни один из участников исследования не заболел COVID-19, у одного добровольца был положительный тест, но симптомов болезни не было, уточнила Скворцова.
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 12:13Распространение коронавируса
Регистрация цены вакцины от COVID-19 "Конвасэл" ожидается со дня на день
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19КоронавирусыВероника Скворцова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала