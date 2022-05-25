https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html

Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе

Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе - РИА Новости, 25.05.2022

Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе

Коронавирус, вероятно, будет периодически о себе напоминать, он никуда не денется, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:01

2022-05-25T17:01

2022-05-25T17:11

распространение коронавируса

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирусы

вероника скворцова

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус, вероятно, будет периодически о себе напоминать, он никуда не денется, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. "Коронавирус, безусловно, никуда не денется, он будет периодически, скорее всего, о себе напоминать", - сказала Скворцова в эфире канала "Вместе РФ".Она отметила, что вакцина "Конвасэл", которую разработали специалисты ФМБА, - долгодействующая. Медики наблюдают за всеми привитыми ей в рамках клинических исследований уже более 6 месяцев и за это время защитные свойства препарата не снизились. Ни один из участников исследования не заболел COVID-19, у одного добровольца был положительный тест, но симптомов болезни не было, уточнила Скворцова.

https://ria.ru/20220525/konvasel-1790589995.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, вероника скворцова