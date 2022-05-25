https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе - РИА Новости, 25.05.2022
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе
Коронавирус, вероятно, будет периодически о себе напоминать, он никуда не денется, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:01
2022-05-25T17:01
2022-05-25T17:11
распространение коронавируса
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирусы
вероника скворцова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус, вероятно, будет периодически о себе напоминать, он никуда не денется, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. "Коронавирус, безусловно, никуда не денется, он будет периодически, скорее всего, о себе напоминать", - сказала Скворцова в эфире канала "Вместе РФ".Она отметила, что вакцина "Конвасэл", которую разработали специалисты ФМБА, - долгодействующая. Медики наблюдают за всеми привитыми ей в рамках клинических исследований уже более 6 месяцев и за это время защитные свойства препарата не снизились. Ни один из участников исследования не заболел COVID-19, у одного добровольца был положительный тест, но симптомов болезни не было, уточнила Скворцова.
https://ria.ru/20220525/konvasel-1790589995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, вероника скворцова
17:01 25.05.2022 (обновлено: 17:11 25.05.2022)
Скворцова не исключила, что коронавирус будет напоминать о себе
Глава ФМБА Скворцова: коронавирус, скорее всего, будет периодически напоминать о себе