https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790568330.html

В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 370 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:11

2022-05-25T11:11

2022-05-25T11:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 370 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 370; 137 человек госпитализированы; выздоровели 359; 17 человек умерли", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 768 947 случаев коронавируса, выздоровели 2 578 023 человека, умерли из-за COVID-19 43 658 человек.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва