https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790568330.html
В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 370 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:11
2022-05-25T11:11
2022-05-25T11:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753037384_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_c94b21a8b18a54dd7c418c27c52662d6.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 370 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 370; 137 человек госпитализированы; выздоровели 359; 17 человек умерли", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 768 947 случаев коронавируса, выздоровели 2 578 023 человека, умерли из-за COVID-19 43 658 человек.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753037384_58:0:2739:2011_1920x0_80_0_0_fc8663dd4b0d3630896947de15619b38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19
В Москве выявили 370 новых случаев заражения коронавирусом