В России за сутки госпитализировали 2503 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4580 новых случаев COVID-19, выздоровели 6705 человек, умерли 93
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 93 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 25 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2503 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 32 регионах, снижение в 49, ситуация не изменилась в четырёх регионах. Согласно сообщению, за сутки выздоровели 6 705 человек, это на 5,6% больше в сравнении с 24 мая.
"Выявлено 4 580 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 93 человека", - говорится в сообщении.
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