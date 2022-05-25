https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790565786.html

В России за сутки госпитализировали 2503 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2503 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2022

В России за сутки госпитализировали 2503 заболевших COVID-19

Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 93 человека, сообщили РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:03

2022-05-25T11:03

2022-05-25T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 4,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 93 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 25 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2503 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 32 регионах, снижение в 49, ситуация не изменилась в четырёх регионах. Согласно сообщению, за сутки выздоровели 6 705 человек, это на 5,6% больше в сравнении с 24 мая."Выявлено 4 580 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 93 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии