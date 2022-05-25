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В Москве разработали единый тест для определения COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 25.05.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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В Москве разработали единый тест для определения COVID-19 и гриппа
В Москве разработали единый тест для определения COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 25.05.2022
В Москве разработали единый тест для определения COVID-19 и гриппа
Единый тест для определения COVID-19 и гриппа разработали в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:28
2022-05-25T10:29
москва
россия
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Единый тест для определения COVID-19 и гриппа разработали в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Компания из ОЭЗ Москвы создала тест-систему, которая по результатам единого анализа дает ответ, присутствует в организме грипп или COVID-19. Это решение удешевляет и упрощает диагностику, которая принципиально важна для выбора правильного лечения", - заявил Овчинский.По его словам, в серийное производство тест-систему запустят в июне 2022 года, первая партия составит 100 тысяч штук. Она будет доступна в лабораториях и аптеках Москвы, а затем в регионах России.Сообщается, что тест-система выглядит как стандартный аптечный экспресс-набор для выявления гриппа – кассета размером с градусник с индикаторами гриппа А и В, а также отметкой о COVID-19. В качестве образцов для анализа используются мазки из носоглотки. Исследуемый материал помещается во флакон со специальным раствором. Далее капля раствора наносится на окошко кассеты, после чего на шкале теста при наличии инфекции появляется соответствующая полоска.По словам генерального директора компании-разработчика "Имбиан Лаб" Вероники Осиповой, на разработку самого теста ушло порядка полутора лет и вложено около 5 миллионов."Мы убедились, что система распознает грипп А и В, а также все известные штаммы COVID-19, включая омикрон и стелс. В случае, если появится его новый штамм, мы будем проводить дополнительные клинические испытания. Инновация позволит восполнить потребность в российских диагностических системах, которая растет на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков. При этом ее основное преимущество – доступность для пациента, который сможет в два раза сократить свои расходы на диагностику", – отметила Осипова.Стоимость теста, как обещает компания-разработчик, будет в пределах 700 рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/lukashev-1789680270.html
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москва, россия, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:28 25.05.2022 (обновлено: 10:29 25.05.2022)
 
В Москве разработали единый тест для определения COVID-19 и гриппа

В технополисе "Москва" разработали единый тест для определения COVID-19 и гриппа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Единый тест для определения COVID-19 и гриппа разработали в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"Компания из ОЭЗ Москвы создала тест-систему, которая по результатам единого анализа дает ответ, присутствует в организме грипп или COVID-19. Это решение удешевляет и упрощает диагностику, которая принципиально важна для выбора правильного лечения", - заявил Овчинский.
По его словам, в серийное производство тест-систему запустят в июне 2022 года, первая партия составит 100 тысяч штук. Она будет доступна в лабораториях и аптеках Москвы, а затем в регионах России.
Сообщается, что тест-система выглядит как стандартный аптечный экспресс-набор для выявления гриппа – кассета размером с градусник с индикаторами гриппа А и В, а также отметкой о COVID-19. В качестве образцов для анализа используются мазки из носоглотки. Исследуемый материал помещается во флакон со специальным раствором. Далее капля раствора наносится на окошко кассеты, после чего на шкале теста при наличии инфекции появляется соответствующая полоска.
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По словам генерального директора компании-разработчика "Имбиан Лаб" Вероники Осиповой, на разработку самого теста ушло порядка полутора лет и вложено около 5 миллионов.
"Мы убедились, что система распознает грипп А и В, а также все известные штаммы COVID-19, включая омикрон и стелс. В случае, если появится его новый штамм, мы будем проводить дополнительные клинические испытания. Инновация позволит восполнить потребность в российских диагностических системах, которая растет на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков. При этом ее основное преимущество – доступность для пациента, который сможет в два раза сократить свои расходы на диагностику", – отметила Осипова.
Стоимость теста, как обещает компания-разработчик, будет в пределах 700 рублей.
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