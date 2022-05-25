https://ria.ru/20220525/konflikt-1790585755.html

Посол призвал находящихся в Турции россиян не конфликтовать с украинцами

Посол призвал находящихся в Турции россиян не конфликтовать с украинцами - РИА Новости, 25.05.2022

Посол призвал находящихся в Турции россиян не конфликтовать с украинцами

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов призвал российских туристов в Турции проявлять осторожность и не вступать в конфликты с гражданами Украины на территории этой... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:59

2022-05-25T11:59

2022-05-25T11:59

туризм

новости - туризм

алексей ерхов

турция

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов призвал российских туристов в Турции проявлять осторожность и не вступать в конфликты с гражданами Украины на территории этой страны."Я не рекомендовал бы нашим туристам все-таки проявлять беспечность и беззаботность", - сказал Ерхов в эфире телеканала "Россия 24".Он призвал граждан России, отдыхающих в Турции при виде демонстраций с использованием символикой украинского нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), "переходить на другую сторону улицы". "Не вступайте в дискуссию и, тем более, в конфликт", - призвал дипломат."Такие акции здесь бывают, и нередко, в том числе на юге, где отдыхают наши туристы", - пояснил посол.В целом, отметил Ерхов, ситуация под контролем и достаточно спокойная.

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турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, алексей ерхов, турция, россия