https://ria.ru/20220525/konflikt-1790585755.html
Посол призвал находящихся в Турции россиян не конфликтовать с украинцами
Посол призвал находящихся в Турции россиян не конфликтовать с украинцами - РИА Новости, 25.05.2022
Посол призвал находящихся в Турции россиян не конфликтовать с украинцами
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов призвал российских туристов в Турции проявлять осторожность и не вступать в конфликты с гражданами Украины на территории этой... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:59
2022-05-25T11:59
2022-05-25T11:59
туризм
новости - туризм
алексей ерхов
турция
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов призвал российских туристов в Турции проявлять осторожность и не вступать в конфликты с гражданами Украины на территории этой страны."Я не рекомендовал бы нашим туристам все-таки проявлять беспечность и беззаботность", - сказал Ерхов в эфире телеканала "Россия 24".Он призвал граждан России, отдыхающих в Турции при виде демонстраций с использованием символикой украинского нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), "переходить на другую сторону улицы". "Не вступайте в дискуссию и, тем более, в конфликт", - призвал дипломат."Такие акции здесь бывают, и нередко, в том числе на юге, где отдыхают наши туристы", - пояснил посол.В целом, отметил Ерхов, ситуация под контролем и достаточно спокойная.
https://ria.ru/20220525/politika-1790561161.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, алексей ерхов, турция, россия
Посол призвал находящихся в Турции россиян не конфликтовать с украинцами
Посол России в Анкаре Ерхов привал туристов не конфликтовать с украинцами
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов призвал
российских туристов в Турции проявлять осторожность и не вступать в конфликты с гражданами Украины на территории этой страны.
"Я не рекомендовал бы нашим туристам все-таки проявлять беспечность и беззаботность", - сказал Ерхов в эфире телеканала "Россия 24".
Он призвал граждан России, отдыхающих в Турции при виде демонстраций с использованием символикой украинского нацбатальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела), "переходить на другую сторону улицы". "Не вступайте в дискуссию и, тем более, в конфликт", - призвал дипломат.
"Такие акции здесь бывают, и нередко, в том числе на юге, где отдыхают наши туристы", - пояснил посол.
В целом, отметил Ерхов, ситуация под контролем и достаточно спокойная.