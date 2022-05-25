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Пуски ракет КНДР усиливают напряженность в мире, сообщили в ООН - РИА Новости, 25.05.2022
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Пуски ракет КНДР усиливают напряженность в мире, сообщили в ООН
Пуски ракет КНДР усиливают напряженность в мире, сообщили в ООН - РИА Новости, 25.05.2022
Пуски ракет КНДР усиливают напряженность в мире, сообщили в ООН
Последние пуски ракет КНДР повышают напряженность в регионе и в мире, генсек ООН призывает Пхеньян исполнять соответствующие резолюции и встать на путь диалога, РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:44
2022-05-25T19:51
в мире
кндр (северная корея)
оон
стефан дюжаррик
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ООН, 25 мая – РИА Новости. Последние пуски ракет КНДР повышают напряженность в регионе и в мире, генсек ООН призывает Пхеньян исполнять соответствующие резолюции и встать на путь диалога, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Это (пуски - ред.) только повышает региональную и международную напряженность. Генсек призывает КНДР полностью исполнят свои обязательства в рамках всех соответствующих резолюций", - сказал Дюжаррик."Дипломатические контакты - единственный путь к миру и полной проверяемой денуклеаризации корейского полуострова", - добавил он.
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в мире, кндр (северная корея), оон, стефан дюжаррик
19:44 25.05.2022 (обновлено: 19:51 25.05.2022)
 
Пуски ракет КНДР усиливают напряженность в мире, сообщили в ООН

В ООН уверены, что последние пуски ракет КНДР повышают напряженность в мире

© KCTV Баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР
Баллистическая ракета Пуккыксон 4-А во время парада в Пхеньяне, КНДР
© KCTV
Баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 мая – РИА Новости. Последние пуски ракет КНДР повышают напряженность в регионе и в мире, генсек ООН призывает Пхеньян исполнять соответствующие резолюции и встать на путь диалога, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Это (пуски - ред.) только повышает региональную и международную напряженность. Генсек призывает КНДР полностью исполнят свои обязательства в рамках всех соответствующих резолюций", - сказал Дюжаррик.
"Дипломатические контакты - единственный путь к миру и полной проверяемой денуклеаризации корейского полуострова", - добавил он.
Знак га одной из улиц Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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