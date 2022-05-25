https://ria.ru/20220525/kndr-1790719953.html

Пуски ракет КНДР усиливают напряженность в мире, сообщили в ООН

Пуски ракет КНДР усиливают напряженность в мире, сообщили в ООН - РИА Новости, 25.05.2022

Пуски ракет КНДР усиливают напряженность в мире, сообщили в ООН

Последние пуски ракет КНДР повышают напряженность в регионе и в мире, генсек ООН призывает Пхеньян исполнять соответствующие резолюции и встать на путь диалога, РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:44

2022-05-25T19:44

2022-05-25T19:51

в мире

кндр (северная корея)

оон

стефан дюжаррик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579182115_12:0:1267:706_1920x0_80_0_0_8208fb2e62655d6e3c9697182134293a.jpg

ООН, 25 мая – РИА Новости. Последние пуски ракет КНДР повышают напряженность в регионе и в мире, генсек ООН призывает Пхеньян исполнять соответствующие резолюции и встать на путь диалога, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Это (пуски - ред.) только повышает региональную и международную напряженность. Генсек призывает КНДР полностью исполнят свои обязательства в рамках всех соответствующих резолюций", - сказал Дюжаррик."Дипломатические контакты - единственный путь к миру и полной проверяемой денуклеаризации корейского полуострова", - добавил он.

https://ria.ru/20220525/kndr-1790544252.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), оон, стефан дюжаррик