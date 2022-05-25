https://ria.ru/20220525/khorvatiya-1790655542.html
В МИД выразили сожаление "подчеркнуто недружественной" позицией Загреба
В МИД выразили сожаление "подчеркнуто недружественной" позицией Загреба - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД выразили сожаление "подчеркнуто недружественной" позицией Загреба
Москва сожалеет, что в последнее время власти Хорватии предпочли занять в отношении РФ подчеркнуто недружественную линию, убеждена в бесперспективности такого... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:11
2022-05-25T16:11
2022-05-25T16:19
хорватия
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва сожалеет, что в последнее время власти Хорватии предпочли занять в отношении РФ подчеркнуто недружественную линию, убеждена в бесперспективности такого подхода и считает, что здравый смысл возобладает, заявили в МИД РФ.Отмечается, что 25 мая исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Хорватией. Как пояснили в российском МИД, на протяжении трех десятилетий российско-хорватские связи отличались позитивной динамикой, поступательным развитием всего комплекса сотрудничества."Достойно сожаления, что в последние месяцы власти Хорватии предпочли занять в отношении России подчеркнуто недружественную линию, которая резко контрастирует с достигнутым качеством наших двусторонних связей, разрушает их ткань, наносит серьезный ущерб исконным интересам народов двух стран. Под удар поставлены все позитивные достижения прошлого", - говорится в заявлении МИД РФ."Убеждены в бесперспективности и пагубности подобных деструктивных подходов. Убеждены, что здравый смысл возобладает и Хорватия вернется на путь конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, основанного в том числе на осознании геополитических реалий и подлинных национальных интересов", - добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорватия, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:11 25.05.2022 (обновлено: 16:19 25.05.2022)
В МИД выразили сожаление "подчеркнуто недружественной" позицией Загреба
МИД выразил сожаление "подчеркнуто недружественной" позицией властей Хорватии
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва сожалеет, что в последнее время власти Хорватии предпочли занять в отношении РФ подчеркнуто недружественную линию, убеждена в бесперспективности такого подхода и считает, что здравый смысл возобладает, заявили в МИД РФ.
Отмечается, что 25 мая исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией
и Хорватией
. Как пояснили в российском МИД, на протяжении трех десятилетий российско-хорватские связи отличались позитивной динамикой, поступательным развитием всего комплекса сотрудничества.
"Достойно сожаления, что в последние месяцы власти Хорватии предпочли занять в отношении России подчеркнуто недружественную линию, которая резко контрастирует с достигнутым качеством наших двусторонних связей, разрушает их ткань, наносит серьезный ущерб исконным интересам народов двух стран. Под удар поставлены все позитивные достижения прошлого", - говорится в заявлении МИД РФ.
"Убеждены в бесперспективности и пагубности подобных деструктивных подходов. Убеждены, что здравый смысл возобладает и Хорватия вернется на путь конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, основанного в том числе на осознании геополитических реалий и подлинных национальных интересов", - добавили в ведомстве.