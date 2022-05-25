https://ria.ru/20220525/khirosimy-1790533543.html

Представителей России не пригласят на церемонию памяти в Хиросиме

Представителей России не пригласят на церемонию памяти в Хиросиме - РИА Новости, 25.05.2022

Представителей России не пригласят на церемонию памяти в Хиросиме

Посол России в Японии Михаил Галузин подтвердил, что власти японского города Хиросимы не станут приглашать представителей РФ на ежегодную церемонию памяти жертв РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:34

2022-05-25T08:34

2022-05-25T08:34

в мире

россия

хиросима (префектура)

япония

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ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин подтвердил, что власти японского города Хиросимы не станут приглашать представителей РФ на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки."Власти Хиросимы как организаторы ежегодно проводимого 6 августа мероприятия объявили, что не приглашают на него представителей России. Подобный постыдный шаг – очередное свидетельство того, что руководство японского движения, именующего себя антиядерным, на деле в очередной раз повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан, ставших в августе 1945 года безвинными жертвами варварской атомной бомбардировки, совершенной Соединенными Штатами Америки", - отмечается в его заявлении, обнародованном на странице посольства в Facebook*.Галузин добавил, что "каждый раз в прошлом, присутствуя на упомянутой церемонии, ловил себя на мысли, что из японских выступлений попросту невозможно понять, какая же страна совершила это чудовищное массовое убийство мирных людей"."Здесь явно не хотят об этом вспоминать, понимая, похоже, именно так свой союзнический долг перед Вашингтоном. Причем последний, несмотря на участившиеся вояжи в Хиросиму его эмиссаров, извиниться за содеянное как-то не спешит. Не считает, видимо, нужным, и это нисколько не волнует местных якобы антиядерщиков. Зато на все лады бессовестно тиражируются небылицы насчет мифического намерения Москвы применить ядерное оружие на Украине. Теперь ещё и "отменили" Россию на своем главном мероприятии", - отмечает дипломат.Российский посол напомнил, что именно по инициативе РФ "продлен российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)", и именно Россия обеспечила "подтверждение всей ядерной "пятеркой" принципиально важного понимания о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана", и именно Россия является "пионером в области мирного использования атомной энергии".На ежегодную церемонию памяти жертв атомных бомбардировок в Японии обычно приглашаются лидеры ядерных держав и послы всех стран. В этом году, по признанию одного из организаторов от мэрии Хиросимы агентсту Киодо, были планы послать приглашение российскому президенту, но по настоянию правительства решили этого не делать. Приглашение не получит также и посол Белоруссии.Как ожидается, в церемонии этим летом, которая пройдет в 77-ю годовщину атомной бомбардировки города 6 августа, примут участие 3550 приглашенных гостей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220116/ukraina-1768069147.html

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россия

хиросима (префектура)

япония

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Дарья Буймова

в мире, россия, хиросима (префектура), япония